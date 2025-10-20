O governo do Rio Grande do Sul começou na segunda-feira (20) uma missão técnica nos Estados Unidos com foco em irrigação e gestão hídrica. A delegação visitará o Estado de Nebraska, reconhecido como referência mundial em políticas públicas, tecnologias e governança da água aplicadas à agropecuária ( Jornal do Comércio, 20/10/2025 ). Em 1960, ao estagiar na extensão rural da Universidade de Nebraska, nos Estados Unidos, conheci as lavouras de milho irrigadas com poços artesianos. Portanto, a irrigação já era amplamente usada com água subterrânea. Esta experiência seria de grande utilidade para o Rio Grande do Sul com base na tecnologia consolidada durante tanto tempo. (Osmar G. Reis)

Missão gaúcha nos EUA II

Conhecimento sempre é bom, mas bastaria aos últimos governos terem dado prosseguimento aos programas Mais Água Mais Renda e Irrigando a Agricultura Familiar. No entanto, deixaram praticamente de lado, não se empenharam como deveriam, e o resultado está aí. Uma lástima que governos que sucedem outros não tenham a grandeza de seguir boas políticas públicas. (Claudio Fioreze)

Missão gaúch nos EUA III

O que adianta irrigar se os produtores não têm recursos para plantar? É como fazer um fogo na churrasqueira sem carne para assar. (Daniel Antônio Zarth)

Lotações

A prefeitura de Porto Alegre oficializou, na terça-feira (14), a criação do Serviço de Transporte Público Coletivo Complementar de passageiros, em caráter experimental ( JC, 14/10/2025 ). A notícia de que a prefeitura de Porto Alegre finalmente vai dar atenção às lotações é alvissareira. Uso diariamente a linha Petrópolis-Fapa, cuja frota é formada por veículos velhos, sujos, com bancos desconfortáveis, com “braços de apoio” quebrados em sua maioria, entre outros problemas. Sem falar da falta de comprometimento de alguns motoristas que, ao sair da rua Sete de Setembro (sentido centro-bairro), estacionam indevidamente na Praça Parobé à espera de passageiros. Quem tem compromisso com hora marcada padece por esta irresponsabilidade que a EPTC não fiscaliza. (Gilberto Jasper)

Estradas

O governo do Rio Grande do Sul está realizando investimentos de aproximadamente R$ 3,1 bilhões em estradas e pontes para retomar a logística de municípios e regiões ( JC, 17/10/2025 ). Questiono os valores anunciados pelo governo do Estado de investimentos realizados em estradas. A Rota do Sol está cheia de buracos e a RS-324 está intransitável a partir de Nova Prata. (Francisco Antonio Golin)