Governo do RS busca nos EUA alternativas para ampliar irrigação

O governo do Rio Grande do Sul dá início nesta segunda-feira (20) a uma missão técnica nos Estados Unidos com foco em irrigação e gestão hídrica. Liderada pelo vice-governador Gabriel Souza e organizada em parceria com a InvestRS, a delegação visitará o Estado de Nebraska, reconhecido como referência mundial em políticas públicas, tecnologias e governança da água aplicadas à agropecuária.
A agenda inclui reuniões e visitas técnicas a universidades, centros de pesquisa, distritos de manejo de recursos naturais e indústrias de pivôs centrais. O objetivo é trocar experiências e identificar soluções que possam ser adaptadas à realidade do Rio Grande do Sul, que vem sofrendo há vários anos com perdas severas de produção causadas pela falta de chuvas.
Nos últimos cinco anos, o Estado enfrentou três safras consecutivas afetadas pela estiagem, com prejuízos estimados pela Conab em mais de R$ 40 bilhões. Somente nas lavouras de soja e milho, as perdas acumuladas ultrapassaram 14 milhões de toneladas entre 2020 e 2023. Em algumas regiões, como as Missões e o Noroeste, a quebra chegou a 70% nas áreas de sequeiro. Além dos impactos diretos sobre a renda dos produtores, os reflexos se estenderam ao abastecimento de água, à pecuária e à arrecadação municipal.
“Enfrentamos há mais de duas décadas os impactos das estiagens e da escassez hídrica, que afetam diretamente a produtividade e a economia gaúcha. O governo do Estado tem atuado com políticas que incentivam a irrigação e o uso racional da água. Essa missão tem um propósito muito claro: conhecer de perto experiências e tecnologias de irrigação e gestão hídrica que transformaram aquele Estado em referência mundial”, afirma Gabriel Souza.
A missão, integrada também pelas Secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Desenvolvimento Rural, Assembleia Legislativa, Emater/RS, Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), Fundação Estadual de Proteção Ambiental (Fepam), Associação dos Produtores de Soja (Aprosoja) e Federação das Associações de Municípios do RS (Famurs), busca referências em modelos de irrigação de alta eficiência e em mecanismos institucionais de governança hídrica. Um dos principais pontos da programação é o Daugherty Water for Food Global Institute (DWFI), vinculado à Universidade de Nebraska, que atua em mais de 40 países e é referência na integração entre ciência, políticas públicas e setor produtivo.
O grupo será recebido pelo diretor-executivo do instituto, Peter McCornick (leia abaixo a entrevista), e pelo diretor de políticas, Nicholas Brozovic. Eles apresentarão estudos sobre o uso sustentável de águas superficiais e subterrâneas e o funcionamento dos Distritos de Recursos Naturais (NRD) de Nebraska — entidades regionais que gerenciam o uso de aquíferos e o controle de poços agrícolas.
A comitiva também visitará o Centro Nacional de Mitigação da Seca, a Nebraska Mesonet (rede de monitoramento meteorológico automatizado) e o Centro de Educação de Extensão do Leste de Nebraska, além das fábricas das duas maiores produtoras de pivôs centrais do mundo, Valmont (Valley Irrigation) e Lindsay. A programação técnica inclui ainda visitas a fazendas irrigadas e centros de pesquisa sobre sequestro de carbono e manejo de solos.
A escolha de Nebraska é estratégica. O estado norte-americano tem mais de 3,6 milhões de hectares irrigados, sustentados por um modelo de gestão que combina inovação tecnológica, monitoramento constante e controle descentralizado do uso da água. O sistema é abastecido pelo Aquífero Ogallala, um dos maiores do planeta, cuja recarga e consumo são medidos com precisão por sensores e dados de satélite. Essa estrutura permite que, mesmo em anos de estiagem, a produção se mantenha estável: as produtividades médias de milho e soja irrigados são 60% superiores às de sequeiro.
No Rio Grande do Sul, a situação é inversa. Embora o potencial estimado de irrigação seja superior a 5 milhões de hectares, apenas 4% são irrigados – excetuando as áreas de arroz, onde o índice é de quase 100%, segundo dados da Secretaria. Na soja, o total de áreas irrigadas gira em torno de 100 mil hectares, e no milho, 130 mil, o que representa menos de 10% da área cultivada. Essa dependência das chuvas tem se tornado o principal fator de risco da agricultura gaúcha.
“Nebraska é considerado um dos melhores cases de irrigação e gestão de recursos hídricos do mundo. Estruturamos esta missão para que possamos buscar lá soluções adequadas à realidade do Rio Grande do Sul. Não podemos mais ficar à mercê das mudanças climáticas, especialmente quando enfrentamos severas estiagens a cada dez anos. O agro representa cerca de 40% do PIB gaúcho, e é fundamental fortalecê-lo — é o nosso principal ativo econômico”, destaca o secretário da Agricultura, Edivilson Brum.
O governo estadual tenta reverter o quadro com o Programa Irriga + RS, relançado em 2023. A iniciativa busca dobrar a área irrigada até 2030, apoiando produtores na construção de reservatórios, no acesso ao crédito e no licenciamento ambiental. Desde sua retomada, o programa já cadastrou mais de 8 mil produtores e conta com 1,5 mil projetos de irrigação em análise ou execução. Entretanto, gargalos como o alto custo de energia elétrica, a complexidade do licenciamento e o investimento inicial ainda travam uma expansão mais rápida.
Nebraska é referência mundial em irrigação e gestão da água
Estudo do DWFI aponta que a agricultura irrigada depende fortemente da água subterrânea, e que o esgotamento dos aquíferos aumenta o risco de perdas de produção durante períodos de seca DAUGHERTY WATER FOR FOOD INSTITUTE/REPRODUÇÃO/JC
No coração dos Estados Unidos, Nebraska se tornou um laboratório global de eficiência no uso da água. Ali, quase 90% da irrigação agrícola vem de fontes subterrâneas, administradas de forma descentralizada por 23 Distritos de Recursos Naturais (NRDs). Esses distritos controlam o acesso aos poços, fiscalizam o uso e aplicam políticas regionais de conservação.
O modelo é acompanhado de perto por instituições de pesquisa, com destaque para o Daugherty Water for Food Global Institute. Criado em 2010, o instituto atua em mais de 40 países, promovendo soluções para ampliar a produção de alimentos sem comprometer os recursos hídricos. Entre suas principais linhas de atuação estão o desenvolvimento de sensores, o mapeamento de aquíferos e o apoio a políticas públicas de irrigação sustentável.
A experiência de Nebraska mostra que a combinação de pesquisa aplicada, monitoramento constante e gestão participativa pode transformar regiões sujeitas à seca em polos de produção estáveis. A produtividade média de soja e milho irrigados no estado americano supera em mais de 60% as obtidas em áreas de sequeiro. A missão técnica surge como um passo estratégico para acelerar essa agenda e adaptar práticas bem-sucedidas ao contexto gaúcho.
"Nebraska se tornou referência mundial em gestão hídrica porque confiou nas decisões locais"
Rio Grande do Sul vive momento decisivo para fortalecer sua segurança hídrica, diz Peter McCornickDAUGHERTY WATER FOR FOOD INSTITUTE/REPRODUÇÃO/JC
Após nove anos à frente do Daugherty Water for Food Global Institute (DWFI), da Universidade de Nebraska, o engenheiro Peter McCornick se prepara para deixar o cargo. Antes disso, ele lidera a equipe que receberá a missão gaúcha que viaja aos Estados Unidos para conhecer políticas e tecnologias de gestão hídrica aplicadas à produção agrícola. Em entrevista ao Jornal do Comércio, McCornick falou sobre a trajetória do instituto, o modelo de gestão de Nebraska e as lições que podem inspirar o Rio Grande do Sul.
Jornal do Comércio – O que motivou a criação do Daugherty Water for Food Global Institute e como Nebraska se tornou referência no tema da irrigação?
Peter McCornick – O instituto foi criado em 2010, com uma doação da Fundação Robert B. Daugherty, para enfrentar um desafio global: produzir mais alimentos sem comprometer os recursos hídricos. A Universidade de Nebraska já acumulava longa experiência nesse campo – o Nebraska Water Center existe desde 1964 – e o DWFI nasceu para ampliar essa atuação, conectando pesquisa, inovação e cooperação internacional. Nebraska irriga hoje mais de 9 milhões de acres, o que equivale a cerca de 3,6 milhões de hectares, e tem uma história sólida de gestão da água. O Estado conseguiu preservar o nível do aquífero High Plains, enquanto outros estados vizinhos enfrentaram forte depleção. Isso se deve, em grande parte, ao sistema local de gestão de águas subterrâneas, baseado nos Distritos de Recursos Naturais (NRDs), que dão autonomia às comunidades para administrar o uso da água.
Peter McCornick – O instituto foi criado em 2010, com uma doação da Fundação Robert B. Daugherty, para enfrentar um desafio global: produzir mais alimentos sem comprometer os recursos hídricos. A Universidade de Nebraska já acumulava longa experiência nesse campo – o Nebraska Water Center existe desde 1964 – e o DWFI nasceu para ampliar essa atuação, conectando pesquisa, inovação e cooperação internacional. Nebraska irriga hoje mais de 9 milhões de acres, o que equivale a cerca de 3,6 milhões de hectares, e tem uma história sólida de gestão da água. O Estado conseguiu preservar o nível do aquífero High Plains, enquanto outros estados vizinhos enfrentaram forte depleção. Isso se deve, em grande parte, ao sistema local de gestão de águas subterrâneas, baseado nos Distritos de Recursos Naturais (NRDs), que dão autonomia às comunidades para administrar o uso da água.
JC – Como o DWFI atua para promover o uso inteligente da água na agricultura?
McCornick – Trabalhamos em duas frentes. A primeira é a agricultura comercial de alta produtividade, onde desenvolvemos ferramentas que permitem determinar com precisão a necessidade diária de irrigação de cada cultura. Essas informações ajudam o produtor a aplicar a quantidade exata de água, no momento certo, reduzindo perdas e aumentando a produtividade. Essa tecnologia também serve de base científica para negociações interestaduais e validação de créditos de carbono.
A segunda frente é voltada aos pequenos agricultores, com o conceito de “Irrigação como Serviço”. Em vez de comprar equipamentos, o produtor paga pelo uso da irrigação. Isso amplia o acesso a tecnologias modernas, reduz riscos e melhora a renda em regiões com recursos limitados.
McCornick – Trabalhamos em duas frentes. A primeira é a agricultura comercial de alta produtividade, onde desenvolvemos ferramentas que permitem determinar com precisão a necessidade diária de irrigação de cada cultura. Essas informações ajudam o produtor a aplicar a quantidade exata de água, no momento certo, reduzindo perdas e aumentando a produtividade. Essa tecnologia também serve de base científica para negociações interestaduais e validação de créditos de carbono.
A segunda frente é voltada aos pequenos agricultores, com o conceito de “Irrigação como Serviço”. Em vez de comprar equipamentos, o produtor paga pelo uso da irrigação. Isso amplia o acesso a tecnologias modernas, reduz riscos e melhora a renda em regiões com recursos limitados.
JC – É possível medir o impacto dessas ações no cenário americano?
McCornick – É difícil quantificar, porque há muitos fatores envolvidos. Mas Nebraska é reconhecida mundialmente como modelo de gestão sustentável da água, e o DWFI teve papel importante nesse processo. Promovemos pesquisas em irrigação eficiente, governança hídrica e ferramentas digitais de monitoramento. Além disso, criamos um ambiente de troca global: a cada dois anos realizamos a Water for Food Global Conference, que reúne especialistas, produtores e formuladores de políticas públicas do mundo todo. Também mantemos projetos de cooperação com o Brasil, especialmente nos estados da Bahia, Mato Grosso e Paraná, voltados à agricultura irrigada sustentável.
McCornick – É difícil quantificar, porque há muitos fatores envolvidos. Mas Nebraska é reconhecida mundialmente como modelo de gestão sustentável da água, e o DWFI teve papel importante nesse processo. Promovemos pesquisas em irrigação eficiente, governança hídrica e ferramentas digitais de monitoramento. Além disso, criamos um ambiente de troca global: a cada dois anos realizamos a Water for Food Global Conference, que reúne especialistas, produtores e formuladores de políticas públicas do mundo todo. Também mantemos projetos de cooperação com o Brasil, especialmente nos estados da Bahia, Mato Grosso e Paraná, voltados à agricultura irrigada sustentável.
JC – O senhor acompanha a situação enfrentada pelo Rio Grande do Sul, marcada por secas recorrentes? O que pode ser feito para aumentar a resiliência da produção agrícola nesse contexto?
McCornick – Sei que o Estado é um grande produtor de soja, arroz e milho, mas tem sofrido com eventos climáticos extremos – períodos de estiagem e de excesso de chuva. O que aprendemos em Nebraska é que dados e governança local são essenciais. O uso de sensores, satélites e ferramentas digitais para medir umidade do solo e consumo de água permite um agendamento de irrigação preciso, evitando desperdício. O DWFI tem tecnologias e metodologias que podem ser adaptadas à realidade do Rio Grande do Sul, tanto em propriedades de grande escala quanto em pequenas fazendas. A chave é investir em informação, planejamento e políticas públicas que estimulem o uso eficiente da água.
McCornick – Sei que o Estado é um grande produtor de soja, arroz e milho, mas tem sofrido com eventos climáticos extremos – períodos de estiagem e de excesso de chuva. O que aprendemos em Nebraska é que dados e governança local são essenciais. O uso de sensores, satélites e ferramentas digitais para medir umidade do solo e consumo de água permite um agendamento de irrigação preciso, evitando desperdício. O DWFI tem tecnologias e metodologias que podem ser adaptadas à realidade do Rio Grande do Sul, tanto em propriedades de grande escala quanto em pequenas fazendas. A chave é investir em informação, planejamento e políticas públicas que estimulem o uso eficiente da água.
JC – Quanto tempo levou para que Nebraska implantasse esse modelo de gestão da água e o que seria necessário para algo semelhante funcionar no Brasil?
McCornick – O sistema dos Distritos de Recursos Naturais começou a ser estruturado em 1969, quando o governo estadual decidiu unificar cerca de 500 pequenas entidades em 24 distritos (hoje são 23). A lei entrou em vigor em 1972. Cada distrito corresponde a uma bacia hidrográfica e é administrado por um conselho local, eleito de forma não partidária. Eles têm poder de arrecadação e autonomia para executar projetos de conservação. O sucesso vem justamente da confiança nas decisões locais – quem vive na região conhece suas necessidades e participa diretamente das soluções. É um modelo que poderia ser adaptado em outros países, desde que haja engajamento dos produtores e um marco legal que garanta estabilidade e transparência.
McCornick – O sistema dos Distritos de Recursos Naturais começou a ser estruturado em 1969, quando o governo estadual decidiu unificar cerca de 500 pequenas entidades em 24 distritos (hoje são 23). A lei entrou em vigor em 1972. Cada distrito corresponde a uma bacia hidrográfica e é administrado por um conselho local, eleito de forma não partidária. Eles têm poder de arrecadação e autonomia para executar projetos de conservação. O sucesso vem justamente da confiança nas decisões locais – quem vive na região conhece suas necessidades e participa diretamente das soluções. É um modelo que poderia ser adaptado em outros países, desde que haja engajamento dos produtores e um marco legal que garanta estabilidade e transparência.
JC – Quais são suas expectativas para o encontro com a missão brasileira que chega à Universidade de Nebraska?
McCornick – O DWFI recebe delegações de todo o mundo, e cada visita é uma oportunidade de aprendizado mútuo. O Brasil tem uma das agriculturas mais dinâmicas do planeta, e o Rio Grande do Sul vive um momento decisivo para fortalecer sua segurança hídrica. Nosso papel é compartilhar experiências, mostrar o que funcionou em Nebraska e, ao mesmo tempo, aprender com as soluções que estão sendo desenvolvidas no Brasil. A missão gaúcha certamente será parte desse diálogo global por um futuro mais sustentável.
McCornick – O DWFI recebe delegações de todo o mundo, e cada visita é uma oportunidade de aprendizado mútuo. O Brasil tem uma das agriculturas mais dinâmicas do planeta, e o Rio Grande do Sul vive um momento decisivo para fortalecer sua segurança hídrica. Nosso papel é compartilhar experiências, mostrar o que funcionou em Nebraska e, ao mesmo tempo, aprender com as soluções que estão sendo desenvolvidas no Brasil. A missão gaúcha certamente será parte desse diálogo global por um futuro mais sustentável.