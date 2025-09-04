A prefeitura de Porto Alegre estuda utilizar as lotações como transporte complementar (Jornal do Comércio, 2/9/2025). Estão acabando com o transporte público da cidade. Diversas linhas de ônibus foram desativadas sem consulta às comunidades, os intervalos entre viagens são longos e a passagem é cara. Gratuidades foram encerradas, os ônibus estão sem manutenção e os profissionais estão sobrecarregados, sem treinamento e estressados. É preciso que a população lute pela defesa do transporte público em Porto Alegre. (Alexandre Garcia)

Transporte público II

Essa proposta de uso das lotações como transporte complementar deve ser discutida pelas comunidades. O importante para a população é ter o serviço de transporte coletivo ampliado, barato e de ótima qualidade, com tarifa super barata e com abundância de horários, ao contrário do que vem acontecendo. (Rita Culau)

Transporte público III

Usar as lotações como transporte complementar não condiz com a proposta desse sistema. Vão apenas oficializar a decadência nos serviços também de lotações que já estão levando passageiros em pé. (Rafael Pereira)

Transporte público IV

Falta inovação neste modal de transporte público, o serviço poderia ser melhor. (Andre Silveira)

Aviação

A Latam lançou três voos semanais entre Porto Alegre e Buenos Aires, na Argentina (JC, 2/9/2025). Nunca fez sentido sair de Porto Alegre, viajar até São Paulo e depois ir para a Argentina ou ter de pegar um voo pela Aerolíneas Argentinas. (Jessica Monteiro Rosa)

Combustíveis