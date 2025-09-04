Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 04 de Setembro de 2025 às 18:48

Transporte público

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
JC
JC
A prefeitura de Porto Alegre estuda utilizar as lotações como transporte complementar (Jornal do Comércio, 2/9/2025). Estão acabando com o transporte público da cidade. Diversas linhas de ônibus foram desativadas sem consulta às comunidades, os intervalos entre viagens são longos e a passagem é cara. Gratuidades foram encerradas, os ônibus estão sem manutenção e os profissionais estão sobrecarregados, sem treinamento e estressados. É preciso que a população lute pela defesa do transporte público em Porto Alegre. (Alexandre Garcia)
Transporte público II
Essa proposta de uso das lotações como transporte complementar deve ser discutida pelas comunidades. O importante para a população é ter o serviço de transporte coletivo ampliado, barato e de ótima qualidade, com tarifa super barata e com abundância de horários, ao contrário do que vem acontecendo. (Rita Culau)
Transporte público III
Usar as lotações como transporte complementar não condiz com a proposta desse sistema. Vão apenas oficializar a decadência nos serviços também de lotações que já estão levando passageiros em pé. (Rafael Pereira)
Transporte público IV
Falta inovação neste modal de transporte público, o serviço poderia ser melhor. (Andre Silveira)
Aviação
A Latam lançou três voos semanais entre Porto Alegre e Buenos Aires, na Argentina (JC, 2/9/2025). Nunca fez sentido sair de Porto Alegre, viajar até São Paulo e depois ir para a Argentina ou ter de pegar um voo pela Aerolíneas Argentinas. (Jessica Monteiro Rosa)
Combustíveis
O preço médio da gasolina registrou uma queda de 0,16% em agosto na comparação com julho, chegando a R$ 6,34, menor valor desde janeiro, conforme o Índice de Preços Edenred Ticket Log (JC, 3/9/2025). O menor preço pode estar relacionado ao fato de a gasolina ser misturada com etanol, o que ocasiona panes em carros mais antigos, aumentando o trabalho das empresas de guincho. (Gilseu Veronese)
Esteio
O comércio e o setor de serviços de Esteio ampliam o faturamento durante a realização da Expointer no Parque de Exposições Assis Brasil (JC, 3/9/2025). Poderiam investir mais em qualificação urbanística da cidade para aflorar seu potencial. (João Cardozo)

