Comércio e serviços de Esteio ampliam faturamento durante Expointer

A realização da Expointer representa, historicamente, o período de maior movimentação econômica em Esteio. A feira agropecuária, sediada no Parque de Exposições Assis Brasil, não apenas concentra negócios ligados ao agronegócio, mas também gera impacto direto em setores como hotelaria, alimentação, transporte, estacionamentos e pequenos comércios do município.

O prefeito Felipe Costella (PL) destacou que a movimentação econômica já é sentida em diferentes frentes. “A rede hoteleira está superlotada, bares e restaurantes relatam aumento de até 200% nas vendas, moradores alugam casas pelo Airbnb e terrenos são usados como estacionamentos temporários. São números que apresentamos sempre na coletiva de encerramento da feira, mas já é possível perceber esse boom durante o evento”, afirmou.

Segundo a prefeitura, ainda não há dados consolidados da edição de 2025, mas o aumento na circulação de pessoas já é perceptível. “Embora ainda não tenhamos dados consolidados desta edição, já é perceptível o impacto positivo na cidade, com aumento no fluxo de pessoas, maior procura por hotéis, restaurantes, serviços de transporte e comércio em geral”, informou a administração municipal em nota. Em 2023, ano anterior à enchente, a cidade teve o retorno de R$ 289,9 mil referente ao Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN).

Na rede hoteleira, a taxa de ocupação atinge 100% no período da feira. Maria Clara Escobar, coordenadora de um hotel na Avenida Getúlio Vargas, no Centro de Esteio, relatou que as reservas começam ainda no primeiro semestre do ano. “A partir de março já recebemos reservas, e na semana da feira temos ocupação total. O faturamento cresce mais de 50% em comparação ao restante do ano e, em alguns períodos, chega a dobrar”, explicou. Ela também destacou que o evento é uma vitrine para o setor, uma vez que clientes retornam ao longo do ano após conhecerem a cidade durante a Expointer.

O impacto também se reflete nos serviços de transporte. O taxista Valmir Soares, que atua há 12 anos no município, relatou que o faturamento aumenta em torno de 80% durante a feira. “As pessoas preferem pegar táxi para evitar o trânsito intenso próximo ao parque. Atendo famílias, casais e moradores de cidades vizinhas, como Sapucaia, Canoas e São Leopoldo”, disse.

Segundo ele, a demanda concentrada em poucos dias exige maior dedicação, mas contribui para garantir uma reserva financeira.

Para comerciantes próximos à estação do Trensurb, a feira também é uma oportunidade de ampliar as vendas. Bal Silva, que mantém uma banca de jornais e amenidades, afirmou que durante a Expointer passa a trabalhar inclusive nos fins de semana, quando normalmente a banca permanece fechada. “O movimento aumenta cerca de 40%. Os produtos mais procurados são água, cerveja e cigarro, além de doces e balas”, relatou.

A feira também movimenta a economia informal e alternativas de renda para moradores próximos ao parque. Evaldo Joaquim, de 72 anos, utiliza seu terreno para estacionamento durante a Expointer, tradição que se repete há quase 30 anos. “São cerca de 20 carros por dia, com cobrança de R$ 50 por vaga. Neste ano preferi terceirizar, alugando o espaço por R$ 5 mil”, contou. A renda extra ajuda a cobrir despesas como IPTU e custos do cotidiano.

O município de Esteio não recolhe diretamente o ISS sobre as transações realizadas dentro do parque, já que se trata de um evento estadual. No entanto, a prefeitura negocia com o governo estadual a possibilidade de que parte da arrecadação fique no município. “O parque ocupa cerca de 5% do território da cidade, então é importante que tenhamos participação na arrecadação dos negócios gerados aqui”, afirmou Costella.

Além da movimentação imediata, a Expointer fortalece o comércio local ao atrair consumidores que descobrem serviços e estabelecimentos de Esteio durante o evento. Segundo a prefeitura, a expectativa é de que em 2025 os resultados superem os de anos anteriores, acompanhando a dimensão da feira. A combinação entre negócios rurais e a cadeia de serviços urbanos reforça o papel da Expointer como evento que extrapola o setor agropecuário, consolidando-se como motor econômico para a cidade que a recebe há quase cinco décadas.