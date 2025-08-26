Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 26 de Agosto de 2025 às 18:43

Usina de Candiota

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
JC
JC
A Justiça Federal do Rio Grande do Sul determinou a suspensão da Licença de Operação da UTE Candiota III, maior usina a carvão do País (Jornal do Comércio, 23/8/2025). Já estava previsto há bastante tempo que a Usina de Candiota encerrasse as operações. Neste caso, o município nada providenciou para a mudança de rota e infelizmente a situação dos empregos está comprometida. Faltou iniciativa para criar alternativas em Candiota. (Jose Geraldo Rogel Carvalho)
Usina de Candiota II
A Usina Candiota é feita para contratos de longo prazo para fornecer energia de baixo custo. As usinas térmicas a gás, óleo e biomassa são de uso emergencial e têm o megawatt mais caro. (Hermelindo Ferreira)
Usina de Candiota III
Estado e município sabiam que a usina mais dia menos dia iria ser fechada e nada fizeram para encaminhar as pessoas que lá trabalham, é por essa falta de visão que esse tipo de exploração altamente poluidora não agrega nada ao local. (Elisabeth Pacheco)
Nova hidrelétrica
O governo federal estuda uma parceria com a Bolívia para a construção de uma nova hidrelétrica binacional (JC, 22/8/2025). Uma empresa binacional pertence a dois países. A Usina de Itaipu pertence ao Brasil e ao Paraguai e começou a ser construída em 1975. O modelo pensado se inspiraria em Itaipu, onde Brasil e Paraguai são sócios iguais (50% cada) e dividem custos, operação e receita. (Rogério Lopes Corbacho)
Caxias do Sul
Começaram as obras de construção do monumento aos 150 anos da colonização italiana em Caxias do Sul (JC, 22/8/2025). Transitar pelas ruas em Caxias do Sul é como andar em uma estrada de chão onde há tempos não fazem reparos. Agora farão um novo monumento aos colonizadores, não é suficiente o Monumento aos Imigrantes? (Sergio Luis Sostizzo)
Centenários
A quarta reportagem da série Os Centenários de Porto Alegre contou a história de Marlene Garcia Barreto. Aos 101 anos, a moradora do Asilo Padre Cacique tem uma trajetória de vida marcada pela costura e escrita (JC, 21/8/2025). Parabéns por esta reportagem tão especial e cheia de lições de vida. (Márcia Borges)
Centenários II
Parabéns a Marlene Garcia Barreto, ao Asilo Padre Cacique e ao Jornal do Comércio por contarem essa história. (Tati Casser)  

