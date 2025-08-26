Usina de Candiota II

A Usina Candiota é feita para contratos de longo prazo para fornecer energia de baixo custo. As usinas térmicas a gás, óleo e biomassa são de uso emergencial e têm o megawatt mais caro. (Hermelindo Ferreira)

Usina de Candiota III

Estado e município sabiam que a usina mais dia menos dia iria ser fechada e nada fizeram para encaminhar as pessoas que lá trabalham, é por essa falta de visão que esse tipo de exploração altamente poluidora não agrega nada ao local. (Elisabeth Pacheco)

Nova hidrelétrica

O governo federal estuda uma parceria com a Bolívia para a construção de uma nova hidrelétrica binacional (JC, 22/8/2025). Uma empresa binacional pertence a dois países. A Usina de Itaipu pertence ao Brasil e ao Paraguai e começou a ser construída em 1975. O modelo pensado se inspiraria em Itaipu, onde Brasil e Paraguai são sócios iguais (50% cada) e dividem custos, operação e receita. (Rogério Lopes Corbacho)

Caxias do Sul

Parabéns a Marlene Garcia Barreto, ao Asilo Padre Cacique e ao Jornal do Comércio por contarem essa história. (Tati Casser)