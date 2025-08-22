Monumento aos italianos tem obras iniciadas em Caxias do Sul

A Câmara de Indústria, Comércio e Serviços de Caxias do Sul (CIC Caxias), deu início na sexta-feira (22) às obras de um marco histórico-cultural que homenageará a trajetória dos imigrantes italianos no Rio Grande do Sul. A solenidade realizada na Praça da Estação marcou o começo da construção do Monumento aos 150 anos da Imigração Italiana, uma iniciativa da entidade em parceria com a prefeitura.

Com o slogan “De raízes fortes a horizontes infinitos”, o monumento foi concebido pelo arquiteto Renato Solio e terá forte simbolismo em sua composição. Serão 150 barras de aço ascendentes, representando os 150 anos da imigração italiana e a evolução da cidade ao longo das gerações. A estrutura terá ainda elementos em concreto que simbolizam o passado desafiador dos primeiros colonizadores e a sociedade atual, celebrando a continuidade e a força dos laços culturais.

O projeto integra a programação oficial da CIC em reconhecimento à contribuição dos imigrantes italianos para o desenvolvimento regional. A iniciativa é conduzida pelas diretorias de Cultura e Educação e de Negócios do Turismo, com apoio da diretoria de Marketing, da equipe da CIC Caxias, da Agência Intervene e da prefeitura.

Além do caráter simbólico, a obra em Caxias do Sul permite a participação da comunidade por meio da captação de recursos, que estará aberta até setembro Famílias e empresas podem ter seus nomes gravados no monumento, perpetuando vínculos que conectam o passado ao futuro. A aquisição pode ser feita pelo site (monumento150anos.com.br). A inauguração do monumento está prevista para ocorrer no dia 18 de novembro.