Mapa Econômico do RS

Trem Porto Alegre-Gramado

Trem Porto Alegre-Gramado II

A ligação por trilhos entre Porto Alegre e a Serra ficará maravilhosa. (Joel Borges) Taurus A Taurus vai transferir a principal linha de montagem de armas para os Estados Unidos (JC, 10/8/2025). Já existem muitas empresas se transferindo para o Paraguai. O Brasil tem uma carga excessiva de tributos e uma incidência enorme sobre a mão de obra. Os custos indiretos são imensos, é preciso ser muito persistente para empreender no Brasil. (Hugo Santana)

Petrobras

Petrobras II

Os investidores querem melhor distribuição de dividendos, mas a estatal precisa investir os lucros para ampliar a distribuição. Isso não é negativo, é só especulação. (Marielson Venturini) Homenagem O intelectual e militante do movimento negro Oliveira Silveira será homenageado com um monumento na Praça da Alfândega, no Centro de Porto Alegre (JC, 3/8/2025). Essa é uma linda homenagem. Demorou, mas finalmente foi feita para o grande Oliveira Silveira — mestre, poeta e ativista revolucionário que marcou a história do Brasil. (Luís Valério)

Homenagem