Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaColunasPalavra do Leitor
Palavra do Leitor

Publicada em 12 de Agosto de 2025 às 20:00

Mapa Econômico do RS

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Coluna Palavra do Leitor destaca a opinião dos leitores do Jornal do Comércio

Arte/JC
Compartilhe:
JC
JC
O potencial do turismo e os problemas de infraestrutura na Serra foram os principais entraves ao desenvolvimento citados pelos participantes da terceira edição do Mapa Econômico do RS, encontro realizado no dia 7 de agosto em Garibaldi (Jornal do Comércio, 11/8/2025). A infraestrutura principal de estradas e rodovias no Rio Grande do Sul está na “UTI”. Só quem está na estrada no dia a dia e dirige em outros estados sabe o que estamos falando. (Luis Leandro Grassel)
O potencial do turismo e os problemas de infraestrutura na Serra foram os principais entraves ao desenvolvimento citados pelos participantes da terceira edição do Mapa Econômico do RS, encontro realizado no dia 7 de agosto em Garibaldi (Jornal do Comércio, 11/8/2025). A infraestrutura principal de estradas e rodovias no Rio Grande do Sul está na “UTI”. Só quem está na estrada no dia a dia e dirige em outros estados sabe o que estamos falando. (Luis Leandro Grassel)
Trem Porto Alegre-Gramado
O governo do Estado e a empresa Sultrens assinaram o contrato de adesão para a construção do trem que ligará Porto Alegre a Gramado (JC, 7/8/2025). Parabéns à iniciativa privada pela proposta de criação da linha de trem entre a Capital e a Serra. (Jose Bruno Kappaun)
Trem Porto Alegre-Gramado II
A ligação por trilhos entre Porto Alegre e a Serra ficará maravilhosa. (Joel Borges) Taurus A Taurus vai transferir a principal linha de montagem de armas para os Estados Unidos (JC, 10/8/2025). Já existem muitas empresas se transferindo para o Paraguai. O Brasil tem uma carga excessiva de tributos e uma incidência enorme sobre a mão de obra. Os custos indiretos são imensos, é preciso ser muito persistente para empreender no Brasil. (Hugo Santana)
Petrobras
A Petrobras registrou fortes perdas na bolsa na sexta-feira passada, um dia após divulgar o balanço corporativo do segundo trimestre (JC, 9/8/2025). As estatais não são para dar lucro aos acionistas. O estatuto deveria ser alterado, diminuindo os dividendos, e o dinheiro repassado para diminuir o valor dos combustíveis. (Telmo Santos Costa)
Petrobras II
Os investidores querem melhor distribuição de dividendos, mas a estatal precisa investir os lucros para ampliar a distribuição. Isso não é negativo, é só especulação. (Marielson Venturini) Homenagem O intelectual e militante do movimento negro Oliveira Silveira será homenageado com um monumento na Praça da Alfândega, no Centro de Porto Alegre (JC, 3/8/2025). Essa é uma linda homenagem. Demorou, mas finalmente foi feita para o grande Oliveira Silveira — mestre, poeta e ativista revolucionário que marcou a história do Brasil. (Luís Valério)
Homenagem
O intelectual e militante do movimento negro Oliveira Silveira será homenageado com um monumento na Praça da Alfândega, no Centro de Porto Alegre (JC, 3/8/2025). Essa é uma linda homenagem. Demorou, mas finalmente foi feita para o grande Oliveira Silveira — mestre, poeta e ativista revolucionário que marcou a história do Brasil. (Luís Valério)

Notícias relacionadas