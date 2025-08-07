Porto Alegre,

Publicada em 07 de Agosto de 2025 às 18:45

Trem entre Capital e Gramado poderá operar em sete anos

Autorização para início das obras da ferrovia foi assinada em ato no Palácio Piratini

EVANDRO OLIVEIRA/JC
Caren Mello
Com previsão de início da operação dentro de sete anos, o trem de passageiros que ligará a capital gaúcha à segunda região turística mais visitada do Brasil, tem autorização dada, oficialmente, pelo Governo do Estado nesta quinta-feira (7). Em cerimônia no Palácio Piratini, com a presença de representantes da empresa Sultrens, foi assinada o contrato de adesão para a construção da ferrovia, cujo percurso passará por 19 municípios, e área de influência em 22.
Trata-se da primeira autorização de exploração privada no país para uma ferrovia dentro de um Estado, a partir de uma lei de 2021. A outorga prevê a exploração durante 99 anos. Com investimentos privados da ordem de R$ 4,5 bilhões, o traçado deverá contar com uma parada logo após o município de Três Coroas. De forma inédita no país, o trem terá uma parada dentro de dois condomínios residenciais, conforme informou engenheiro civil Renato Ely, sócio da RG2E, empresa que, junto com a STE Engenharia, compõe a Sultrens Transportes Ferroviários.
A empresa projeta 21.323 vagas de empregos diretos e indiretos durante o período de implantação e, 1.400 a partir do início da operação. O projeto prevê vagões de hora em hora, com serviço de bordo. O traçado mais viável tem como partida uma estação a 700 metros do Aeroporto Internacional Salgado Filho, na Capital, e chegada à avenida das Hortênsias, entre Gramado e Canela. São cerca 83,5 km de extensão, pela encosta Leste do Morro Ferrabraz. Serão 27 cruzamentos rodoferroviários, passando por 15 pontes e viadutos incluindo 1 viaduto ferroviário sobre a Freeway (BR-290), além de 9 túneis. Inicialmente, serão 10 trens, com capacidade para 220 passageiros.
Nesta nova fase, a partir da assinatura, serão detalhadas a engenharia e o processo de licenciamento ambiental, assim como a busca de investidores. O traçado ainda não é o definitivo, segundo o engenheiro, devendo serem otimizados os custos. “O objetivo é reduzir obras. Temos quase 10 quilômetros de túneis, queremos reduzir”, explica, citando o trabalho simultâneo de três profissionais, especialistas em traçados ferroviários, em túneis e em desapropriações, cujo número de imóveis ainda é indefinido. O conjunto de variáveis irá definir qual é o traçado ideal, tanto em termos técnicos, quanto econômicos.
A estação final deverá ser construída entre os municípios de Gramado e Canela. A localização exata deverá definir a construção de dois condomínios de alto padrão na região. “O morador poderá vir a Porto Alegre em menos de 1 hora, mais rápido do que que um morador de Belém Novo leva até o Centro. Já esboçamos os projetos urbanísticos, mas ainda temos que verificar a disponibilidade de água, de energia elétrica e o impacto ambiental”, observa Ely, revelando que as áreas prováveis já foram identificadas.
O Governo do Estado está tratando o projeto como “um marco para a logística, a mobilidade e o turismo no Rio Grande do Sul”. Além da retomada do modal ferroviário no Rio Grande do Sul, o projeto aprimora a infraestrutura logística e dá mais conforto e segurança ao usuário, além de incentivar o turismo e incrementar ICMS e tributos municipais. A previsão é de que sejam utilizados trens híbridos (elétrico e diesel), reduzindo a emissão de C02. O modal também deverá reduzir o movimento nas estradas, uma vez que deve desviar 10% de pessoas que sobrem à Serra.
A decisão de empreender só se dá dentro de um ambiente de confiança e na perspectiva econômica. Não tenho dúvida que será um diferencial em muitas dimensões para o RS", disse o governador Eduardo Leite durante a solenidade.
Conforme o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, o projeto é importante para todo o Estado "não só em função do turismo, mas para diversos setores".
Traçado mais viável tem como partida uma estação a 700 metros do Aeroporto Internacional Salgado Filho | JC
