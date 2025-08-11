Porto Alegre,

Palavra do Leitor

Publicada em 11 de Agosto de 2025 às 19:39

CPI da energia elétrica

Arte/JC
A Assembleia Legislativa prepara a instalação de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar as concessões de energia elétrica no Rio Grande do Sul (Jornal do Comércio, 6/8/2025). É impressionante a ineficiência da maioria das companhias distribuidoras de energia operantes no Rio Grande do Sul, especialmente quando comparadas às do Paraná e Santa Catarina. Lamentavelmente, os usuários de energia gaúchos são explorados e mal atendidos. Isso precisa mudar. (João Maurício Hack Cardozo)
CPI da energia elétrica II
Enquanto isso, os clientes padecem pagando contas abusivas e totalmente fora da realidade. (Luckas Rossato)
Mão de obra
Cada vez se fala mais sobre a falta de mão de obra, tanto as especializadas quanto as mais simples. Ao mesmo tempo, nunca foram concedidos tantos auxílios pelo governo — é uma matemática que não bate. Suponho que se investe mais em auxílios do que em educação e conhecimento. (Felipe Augusto)
Ciclofaixa na Zona Norte
Uma ciclofaixa na Zona Norte de Porto Alegre aguarda regulamentação há três anos (JC, 01/08/2025). O trânsito de Porto Alegre está um caos. Parece que ninguém é responsável por nada. (Marcelo Prado)
Linhas de ônibus
A Secretaria de Mobilidade Urbana de Porto Alegre desativou três linhas de ônibus (JC, 8/8/2025). Parte da população depende do transporte por ônibus para trabalhar aos sábados e domingos, quando os shoppings, farmácias e hospitais também funcionam. Além disso, muitos estudantes precisam ter CadÚnico para conseguir a meia passagem de ônibus. (Lizete Soares)
Linhas de ônibus II
O grande problema do transporte público em Porto Alegre é a falta de passageiros. As empresas criam as linhas de ônibus, mas nem sempre as pessoas utilizam. Em alguns trajetos, os ônibus vão vazios ou com poucos passageiros, e por isso são retirados de circulação. (Lucas Fernandes)
Corredor de ônibus
Ao contrário do que muitos pensam, os primeiros corredores urbanos de ônibus no Brasil foram implantados em Curitiba, pelo então prefeito Jaime Lerner, em 1974. Posteriormente, ocorreu a implantação em Porto Alegre, na gestão do prefeito Guilherme Socias Villela. (Manoel Luiz Silva dos Santos)

