CPI da Energia Elétrica será instalada na próxima segunda (11)

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) que investiga as concessões de Energia Elétrica no Estado será instalada na Assembleia Legislativa na próxima segunda-feira (11). A comissão, criada a partir de solicitação do deputado Miguel Rossetto (PT), se debruçará especialmente sobre o serviço da CEEE Equatorial, distribuidora de energia no Rio Grande do Sul desde 2021, e da RGE Energia, que começou a trabalhar no Estado em 2019.

O grupo será composto por 12 parlamentares, sendo cinco da oposição e sete da base. O PT é o partido que indicará o maior número de membros. O comitê será presidido por Rossetto, que afirma já estar refletindo sobre um plano de trabalho a ser seguido. Ele ressalta que a comissão buscará respostas aos problemas recorrentes no fornecimento de energia elétrica em diversas regiões do Estado.

Segundo o parlamentar, a primeira reunião da CPI deve ocorrer já na próxima quarta-feira (13), quando será designada a relatoria e encaminhado um planejamento.

De acordo com o pedido protocolado, o principal objetivo da comissão é investigar as causas de atendimento ineficiente das concessionárias e do que decorre a baixa qualidade dos serviços. A CPI ainda busca identificar se houve fiscalização eficiente do serviço prestado ou se as agências reguladoras, Agergs e Aneel, não cumpriram com suas responsabilidades.

O líder do governo na Assembleia, deputado Frederico Antunes (PP), destaca que essa não é uma CPI contrária ao governo, visto que as explicações devem ser dadas pelas empresas contratadas. O parlamentar, no entanto, salienta que muitos dos deputados que assinaram o pedido de abertura da comissão não se uniram à causa pelo que ela representa, insinuando que muitos desejavam atacar o governador. "Quem assinou (o requerimento) não tinha como objetivo o da CPI", pontuou.

Em nota, a CEEE Equatorial afirmou que está à disposição do Legislativo para prestar todos os esclarecimentos necessários sobre as suas operações. "A distribuidora tem trabalhado de forma contínua para modernizar a rede elétrica e melhorar o atendimento aos mais de 1,97 milhão de clientes nos 72 municípios da sua área de concessão", diz o texto.

LEIA A NOTA COMPLETA

A CEEE Equatorial reafirma seu compromisso com a transparência, o diálogo institucional e o respeito ao processo democrático. A empresa está à disposição da Assembleia Legislativa para prestar todos os esclarecimentos necessários sobre suas operações no Rio Grande do Sul.

Desde que assumiu a concessão, em 2021, a distribuidora tem trabalhado de forma contínua para modernizar a rede elétrica e melhorar o atendimento aos mais de 1,97 milhão de clientes nos 72 municípios da sua área de concessão, com investimentos significativos e ações estruturantes voltadas à melhoria da qualidade dos serviços prestados.