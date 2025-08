Leite diz ter recebido com "desânimo" prisão domiciliar de Bolsonaro

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), diz ter recebido com “desânimo” a notícia da prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. “Como brasileiro, recebo com desânimo este episódio envolvendo a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não gosto da ideia de um ex-presidente não poder se manifestar, e gosto menos ainda de vê-lo ser preso por isso, antes ainda de ser julgado pelo órgão colegiado da Suprema Corte”, postou Leite em seu perfil no X.