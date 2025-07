Supermercado fechado

Após informar que manteria a única loja do Nacional em shopping center em Porto Alegre aberta, o Carrefour voltou atrás e decidiu encerrar a filial até o fim de agosto (Minuto Varejo, 21/07/2025). Não entendo a estratégia do grupo Carrefour ao adquirir toda a rede do Big e do Nacional para simplesmente fechar as lojas. Se era para priorizar o Atacadão não funcionou, pois as marcas Stock Center, Via, Fort Atacadista estão dominando o mercado de atacarejos. (Leonel Schilling)