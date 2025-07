Educação Infantil de Porto Alegre terá a criação de sete mil novas vagas até 2028

Porto Alegre pretende criar sete mil novas vagas na área da Educação Infantil até 2028. Além disso, a prefeitura tem como meta construir 20 novas escolas nos próximos três anos. Boa parte das instituições de ensino serão construídas no bairro Partenon, na Zona Leste da Capital, que carece de novas escolas, conforme levantamento feito pela Secretaria Municipal da Educação (Smed).

O anúncio foi feito pelo secretário da Educação, Leonardo Pascoal, durante o balanço de seis meses da gestão realizado nesta quinta-feira (17) em Porto Alegre. "São sete mil novas vagas porque queremos zerar o que existe e já projetamos um aumento na procura de vagas na medida que essa vaga vai sendo facilitada", destaca.

Pascoal disse que quando assumiu a gestão da Smed existiam três mil crianças aguardando por vagas na rede municipal. "Hoje, temos 1.713 crianças na fila de espera por uma vaga na rede municipal", afirma. O secretário ressalta que as crianças foram inscritas no final do ano passado e a meta da secretaria é trabalhar para zerar a fila.

O secretário projeta criar as sete mil novas vagas nas 100 escolas próprias do Município, na rede privada e em redes parceiras. "O nosso desafio está na criação de vagas na etapa creche (sobretudo berçário)", admite. A prefeitura pretende construir 20 novas escolas até 2028 em diferentes regiões da cidade "conforme a demanda de vagas e a disponibilidade de terrenos da prefeitura", comenta.

Segundo Pascoal, alguns bairros de Porto Alegre são mais desafiadores, como é o caso do Partenon. "O maior déficit de vagas é no bairro Partenon. A região carece de áreas públicas para a construção de instituições de ensino. Temos mapeado as obras a serem feitas e a compra de vagas no bairro", acrescenta. Para a gestão das vagas, conforme Pascoal, a secretaria utiliza as 17 regiões do Orçamento Participativo como referência para a gestão das vagas.



A rede municipal de ensino de Porto Alegre conta com 100 escolas próprias que compreendem o Ensino Médio - com duas escolas, a Educação Infantil, Educação de Jovens e Adultos (EJA) e Educação Especial. A Secretaria de Educação aponta que 70 mil alunos fazem parte do sistema educacional entre as escolas próprias, 222 parcerias e 70 privadas - onde a prefeitura de Porto Alegre compra vagas nas escolas particulares.



Pascoal destaca que entre as ações realizadas pela Smed, entre janeiro e julho de 2025, está a utilização do cartão auxílio material escolar por 68 mil estudantes beneficiados e um investimento de R$ 10 milhões. No início do ano letivo, a secretaria reformou 33 escolas atingidas pelas enchentes de maio do ano passado, 14 da rede municipal e 19 escolas parceiras.