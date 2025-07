Equilíbrio entre razão e emoção é tema do 18° Congresso do Ensino Privado

De 23 a 25 de julho, o Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul (Sinepe/RS) promove a 18ª edição do Congresso do Ensino Privado, que tem como temática central “Razão e emoção: conectando aprendizagens”. A estimativa é de que o eventoo deva reunir cerca de 1,5 mil professores e gestores da educação no Centro de Eventos da PUCRS para debater os rumos da educação diante dos desafios contemporâneos.

LEIA MAIS: Educação financeira ganha força e muda a relação do brasileiro com o dinheiro

O congresso trará pelo menos 15 especialistas para debater inteligência artificial, neuroaprendizagem, metodologias ativas, saúde mental e liderança educacional. Entre os palestrantes confirmados estão o psicoterapeuta e influenciador Leo Fraiman, e o ex-ministro da Educação de Portugal Alexandre Ventura, que é professor na Universidade de Aveiro.

O professor Idelfrânio Moreira, especialista em inteligência artificial aplicada à educação e formação docente, também estará presente. Assim como, o fundador de A Magia do Mundo dos Negócios, Marcus Bernardes, que falará sobre a metodologia Disney de atendimento aplicada às instituições de ensino. Outro destaque será a professora Telma Pantano, da Universidade de São Paulo (USP), que é Phd em Psiquiatria e Master em Neurociências.

Um dos diferencias da edição será a realização de dois palcos simultâneos na quinta-feira (24). Cada palestra terá um público-alvo: um será destinado aos professores e o outro aos gestores, com propostas específicas para cada núcleo. No último dia de evento, os participantes se reunirão novamente para atividades conjuntas.

Para o presidente do Sinepe/RS, Oswaldo Dalpiaz, que visitou o Jornal do Comércio na tarde desta quarta-feira (16), o evento abordará temas cruciais para o cenário contemporâneo da educação brasileira. "A ciência da educação está evoluindo enormemente, e, cada vez mais, exige um equilíbrio entre razão e emoção. O congresso não vai ensinar como fazer isso, mas vai mobilizar as pessoas", destaca.

"Esse binômio, por muito tempo tratado como dicotômico, precisa ser entendido como eixo estruturante da aprendizagem. A mente leva o conhecimento adiante, mas é a emoção que dá sentido ao que se aprende”, completa o presidente.

Durante os três dias de evento, o público também poderá conferir a Expoeducação 2025, a maior feira de produtos e serviços educacionais da Região Sul. Ao todo, serão quase 50 expositores das mais variadas áreas, incluindo móveis escolares, materiais didáticos, livros e softwares.

site oficial inscrições seguem abertas. O acesso à feira é gratuito, mas, para acompanhar as palestras, é preciso se inscrever nodo congresso. As

Confira a programação completa:

23 de julho (quarta-feira)

14h – Abertura oficial

15h30 – Leo Fraiman

Palestra : Razão e emoção: simbiose necessária para uma educação humanizadora

17h30 – Aline Vieira

Palestra : Agenda 2030 e educação de qualidade

18h30 – Marcus Bernardes

Palestra : Como o Jeito Disney de Atender Pode Ajudar as Instituições de Ensino

19h15 – Show de abertura

24 de julho (quinta-feira)

8h30 – Visitação à Expoeducação 2025

Palco Professores – Centro de Eventos da PUCRS

09h15 – Idelfranio Moreira

Palestra : Inteligência artificial a serviço da aprendizagem

11h15 – Alexandre Ventura

Palestra : Desafios da avaliação das aprendizagens dos alunos

14h30 – Lucia Giraffa

Palestra : A matemática para além dos números

15h30 – Guilherme Nogueira

Palestra : Contribuições Neurocientíficas para os Processos de Aprendizagem e Educação

17h30 – Telma Pantano

Palestra : Aprendizagem e desenvolvimento cerebral

Palco Gestores – Teatro do Prédio 40

09h15 – Ricardo Mariz

Palestra : Liderança e missão institucional

11h15 – Marcos Scussel

Palestra : O presente do futuro da educação

14h30 – Ivan Petry

Palestra : Conversas com empatia e assertividade: um guia para líderes

15h30 – Mario Ghio

Palestra : O futuro do setor educacional

17h30 – Sonia Simões Colombo

Palestra : Liderança Transformadora: O Gestor como Protagonista na Construção de Instituições de Excelência

18h30 – Encerramento do dia

25 de julho (sexta-feira)

8h30 – Visitação à Feira

09h15 – Humberto Herrera

Palestra : Pedagogia do cuidado e qualidade de vida

11h15 – Arthur Bender

Palestra : Branding: construindo significado e valor

14h – Show de encerramento

15h15 – Zeca de Mello

Palestra : Razão e emoção: simbiose indispensável

16h30 – Encerramento oficial do Congresso