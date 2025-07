Obras em estradas

Os 457 quilômetros das rodovias BR-116 e da BR-392, no Sul do Estado, devem ficar sem pedágio por tempo indeterminado a partir de março de 2026 (Jornal do Comércio, 25/06/2025). Não poderemos usar mais a rodovia, pois se ocorrer um acidente, quem vai nos socorrer? Usamos a rodovia diariamente. Sempre passamos por carros com pane ou acidentes, e lá está a Ecosul atendendo, fazendo as manutenções e as sinalizações. Realmente, o pedágio está caro, mas não podemos deixar a rodovia sem concessão. Pagamos muito em impostos, e quando precisarmos, ficaremos sem apoio. (Tatiane Souza Amaral)