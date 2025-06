Hospital de Clínicas de Porto Alegre suspende cirurgias eletivas

A gravidade dos casos pediátricos fez com que o Hospital de Clínicas de Porto Alegre decidisse manter restrições e suspendesse a realização de cirurgias eletivas. A Emergência e a Unidade de Tratamento Intensivo pediátricas (UTIp) do Hospital de Clínicas de Porto Alegre continuam lotadas, exigindo atenção total das equipes assistenciais. A gravidade dos casos dos pacientes internados utiliza ainda todos os recursos técnicos disponíveis, com 10 pacientes em ventilação mecânica simultânea na UTIp e ocupação muito acima da capacidade assistencial.

Todos os casos atendidos no momento são de doenças respiratórias. O cenário, que é reavaliado permanente pela área e pela diretoria do Hospital de Clínicas, exige que a suspensão dos procedimentos eletivos pediátricos seja mantida, uma vez que não há leitos disponíveis para atender qualquer possível complicação. A decisão é válida até a melhoria do cenário. Os atendimentos na Emergência Pediátrica estão restritos àqueles encaminhados pelo Samu e às crianças com risco de morte.