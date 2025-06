A Banca do Holandês, tradicional empreendimento do Mercado Público de Porto Alegre, vai abrir uma nova unidade (coluna Minuto Varejo, 05/06/2025). Um dos maiores absurdos cometidos no Mercado Público de Porto Alegre foi a licitação para novos permissionários, configurando no cartel familiar que existe hoje: o dono de um açougue agora é dono de dois ou três, além de peixarias, bares etc. O Mercado, antes vivo e popular, está tão caro quanto o de São Paulo. Não há competitividade, mas sim, um nivelamento de preços para muito acima. Esta expansão nada mais é senão o fruto desta exploração desonesta, com a ajuda de uma péssima administração pública do município. No Mercado Público, não dá mais para entrar. (Jonatha Arruda)