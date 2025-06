Pelotas vive boom de clubes de leitura que movimentam circuito de livrarias e cafés

De Pelotas, especial para o JC

Pelotas, cidade conhecida por sua tradição cultural e vínculos com a literatura, está vivendo um verdadeiro boom de clubes de leitura. Nos últimos anos, tornou-se cada vez mais comum encontrar grupos reunidos em livrarias, cafés, restaurantes e espaços culturais da cidade para discutir obras literárias e compartilhar experiências de leitura. O que antes era um hábito individual, hoje movimenta comunidades inteiras – e também o comércio local.

Entre os nomes que se destacam nessa nova cena literária está o grupo #meus20minutinhos, criado pela empresária e leitora voraz Paula Blaas. A iniciativa começou de forma espontânea, como um desafio pessoal para manter o hábito da leitura com uma rotina cheia de compromissos. “Eu criei esse ritual de 20 minutinhos por dia. No Instagram, as pessoas começaram a me perguntar como eu conseguia ler tanto, tendo duas empresas e filhos gêmeos. E aí, despretensiosamente, contei como fazia e usei a hashtag #meus20minutinhos”, conta Paula.

A resposta foi imediata. A hashtag virou movimento. Os seguidores pediram sugestões de leitura e, logo, vieram os primeiros clubes. Hoje, são oito clubes de leitura ativos e mais um em fase de criação, com encontros realizados ao longo do mês em diferentes pontos da cidade.

“O clube de ficção começou em um restaurante e hoje é itinerante pela cena gastronômica de Pelotas. O de biografia tem o patrocínio de uma marca de móveis planejados, e o de desenvolvimento pessoal se reúne numa cafeteria local”, explica Paula. “A gente leva a comunidade para os estabelecimentos e também é recebida por eles. Temos apoio de livrarias locais desde o início. Literatura pode, sim, ser algo lucrativo, com ganhos em todos os sentidos.”

A proposta dos clubes é simples: criar pausas intencionais na rotina para conversar sobre livros, trocar ideias e fortalecer vínculos. A leitura vira pretexto para o encontro — e vice-versa. Ao mesmo tempo, os eventos impulsionam as vendas em livrarias e o movimento em bares e cafés que acolhem os grupos.

Outro exemplo que mostra como a leitura pode transformar relações e fortalecer a economia local é o Clube de Leitura Satolep, que completou um ano em maio. O grupo começou entre amigas, mas cresceu rapidamente e passou a reunir mulheres de diferentes idades e perfis, todas com um interesse comum: a literatura.

“Eu vejo que a cidade acolhe muito isso. A gente tem muitos seguidores e o número de participantes aumentou bastante”, diz Luana Cavedon, organizadora do Satolep. Os encontros acontecem mensalmente em diferentes estabelecimentos de Pelotas e seguem uma organização cuidadosa: data definida com antecedência, confirmação pelo WhatsApp e acolhimento estruturado para as conversas sobre os livros.

“Cada uma compartilha sua experiência com a leitura, diz o que achou, se teve alguma passagem que marcou. Depois, ficamos mais tempo nos locais, consumindo, comendo, bebendo. Em média, passamos umas três horas nos encontros”, explica Luana. A iniciativa também conta com parcerias com livrarias e marcas locais, que oferecem descontos e brindes para as participantes.

A movimentação gerada por esses clubes vai além dos livros. Eles promovem o convívio, incentivam o consumo consciente e criam redes de apoio em torno da leitura, valorizando o comércio de bairro e os espaços culturais da cidade.

Com clubes voltados para diferentes gêneros literários — de ficção a biografias e desenvolvimento pessoal — Pelotas fortalece seu papel como polo cultural da Região Sul do RS. Mais do que moda passageira, os clubes de leitura se consolidam como uma prática coletiva que une literatura, economia criativa e relações humanas em um mesmo espaço.