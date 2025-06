Primeira edição do Festival de Cinema de Jaguarão abre inscrições

Jaguarão, município gaúcho que faz fronteira com Río Branco, no Uruguai, será palco de mais um festival de cinema gaúcho e já tem inscrições abertas para obras audiovisuais em curta metragem. O 1º Festival de Cinema de Jaguarão acontece entre os dias 12 e 15 de novembro, no Theatro Esperança, teatro histórico da cidade. Os interessados em exibir suas obras no evento podem realizar as candidaturas até o dia 13 de julho.

Rio Grande do Sul e de países da América Latina, o Festival tem como tema "Um rio que nos une - diversidade e integração cultural", com foco em novos produtores. Os filmes devem ter duração máxima de 20 minutos (incluindo créditos), que serão enquadrados em quatro categorias: ficção, documentário, animação ou experimental. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site do festival, www.festivaldecinemadejaguarao.com.br

Conforme Renata Wotter, produtora executiva do Festival, todas as produções inscritas serão avaliadas por uma comissão que definirá os selecionados. Segundo ela, a curadoria terá como ponto fundamental o objetivo do evento, que é manter o olhar atento à diversidade e integração entre os povos, adotando na seleção critérios como originalidade, relevância temática, qualidade técnica e artística. As informações são da assessoria de imprensa do festival.

Ao longo dos quatro dias de sessões presenciais e gratuitas no Theatro Esperança, o Festival de Cinema de Jaguarão contará com duas mostras competitivas. A Regional será voltada para obras que apresentem narrativas regionais, com enfoque em temáticas, culturas e realidades locais, com objetivo de promover a visibilidade da diversidade do cinema produzido no Rio Grande do Sul. Já a mostra Latino-Americana exibirá produções que ultrapassam as fronteiras nacionais.

O Festival premiará as melhores produções em nove categorias técnicas: filme, direção, atriz, ator, direção de arte, direção de fotografia, roteiro, montagem e trilha sonora. O júri será composto por profissionais do setor audiovisual convidados pela organização do evento. Além destas categorias, também haverá a escolha do melhor filme com base no júri popular, com o público votando durante as exibições.

Os escolhidos nas dez categorias receberão o troféu Uma Terra Só, que homenageia o escritor e jornalista Aldyr Garcia Schlee, jaguarense e autor da obra homônima, que dá luz à integração fronteiriça entre as cidades de Jaguarão, no Brasil, e Río Branco, no Uruguai.

A premiação inclui ainda a participação na Mostra Itinerante do Festival. Com isso, as principais obras farão parte de exibições em escolas e universidades de nove cidades do sul gaúcho que fazem fronteira com o Uruguai: Santa Vitória do Palmar/Chuy, Jaguarão/Río Branco, Aceguá/Acegua, Santana do Livramento/Rivera e Bagé.

Com projeto aprovado e financiado pela Lei Paulo Gustavo (LPG), por meio do Edital 14/2023, o Festival de Cinema de Jaguarão é uma realização da Sociedade Independente Cultural (SIC), de Jaguarão, com produção de Ricardo Almeida, produção executiva de Renata Wotter, direção artística de Alexandre Mattos Meireles e Chico Maximila e coordenação local de Santiago Passos.