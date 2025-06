Banca centenária do Mercado Público vai abrir em região mais valorizada de Porto Alegre

Uma das bancas mais antigas do Mercado Público de Porto Alegre, no coração do Centro Histórico, está prestes a ganhar uma nova unidade. Desta vez, a Banca do Holandês desembarcará em uma esquina da região com metro quadrado mais valorizado da Capital, indicando que as bancas que atuam com alimentos e bebidas premium buscam cada vez mais consumidores dos bairros de renda mais elevada.

A Holandês vai abrir em complexo na esquina da Nilo com avenida João Wallig, tendo como vizinho o Shopping Iguatemi, na Zona Norte. A marca mostrou, em vídeo no perfil no Instagram nesta terça-feira (3), que começou a adesivar a fachada no Nilo 2800, megaempreendimento de luxo da construtora gaúcha CFL que está quase pronto.

O complexo vai ter hotel, que, segundo os empreendedores, será de classe internacional, além de torres corporativa e residenciais. Será a quinta loja da banca. Duas ficam no Mercado Público e outras duas nas imediações do futuro endereço - uma na rua Pedro Ivo, no bairro Bela Vista, e outra na avenida Plínio Brasil Milano.

A banca, com sua cor laranja, vai ocupar um dos maiores espaços no térreo do Nilo 2800. No vídeo, a operação aparece ainda sem mobiliário interno, com preparativos para receber equipamentos e produtos. A fachada é toda envidraçada. Externamente, já é possível saber quem vai ser o inquilino. A postagem não informa a data que a loja vai ser aberta.