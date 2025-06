O Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) concluiu o check list do Estudo de Impacto Ambiental (EIA) e do Relatório de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) do Porto Meridional, em Arroio do Sal, no Litoral Norte gaúcho (Jornal do Comércio, 03/06/2025). Processo plenamente normal. Diversos órgãos ambientais, em todas as esferas, constantemente solicitam informações, adequações e novos documentos em processos tão complexos e relevantes, como no caso do Porto Meridional. Temos certeza que o projeto é de qualidade e amparo técnico muito acima da média. As adequações irão acontecer e o projeto vai seguir seu rumo natural como grande mola propulsora do Litoral Norte. (Issur Koch)