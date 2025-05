Bagé inicia abastecimento de água com captação da Pedreira

O Departamento de Água, Arroios e Esgoto de Bagé (Daeb) inicia nesta sexta-feira (23) a captação de água na Pedreira, localizada dentro do campus do Instituto Federal (IFSul). A água retirada do local por bombeamento irá abastecer alguns bairros da zona Leste do município entre as 10h e as 22h.

Segundo informações do órgão em suas redes sociais, o horário do racionamento para esta região terá que ser diferenciado em razão da logística de operação, tratamento e análise da água captada.

De acordo com o Daeb, o novo ponto de captação hídrica é nova medida emergencial, frente à estiagem que afeta o município. A principal barragem da cidade, a Sanga Rasa, está 6,45 m abaixo do normal. A barragem do Piraí está com 4,30 metros negativos.

A qualidade da água da Pedreira será monitorada por coleta e análise de duas em duas horas, pelos técnicos do Daeb na Estação de Tratamento (ETA) de Bagé. É o mesmo procedimento realizado com a água distribuída diariamente para o restante da cidade. Além disso, foi montada no local a infraestrutura necessária para a captação, tratamento e distribuição da água.

Os bairros abastecidos pelas Pedreiras serão: Balança, Prado Velho, Morgado Rosa, Habitar Brasil, Residenciais Moriá e Ebenezer, Adão Pedra, Dona França, Bela Vista e Santa Terezinha.