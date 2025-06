Combate ao feminicídio no RS

A edição de quarta-feira passada (28/05) do evento Tá na Mesa da Federasul discutiu o aumento de casos de feminicídio no Rio Grande do Sul (Jornal do Comércio, 29/05/2025). Alguém avisa que os professores já fazem o que podem levando temas sociais como esse para as salas de aula e o que falta é o respaldo do Estado e municípios, com recursos apropriados para as escolas e valorização da carreira docente? Professores e professoras (vale ressaltar que predominam mulheres na área da educação básica) tentam orientar, mas também são vulneráveis à violência, tamanho desprestígio. Quem respeita professores hoje em dia? Quem nos escuta? (Camila Crdz)