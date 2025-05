Área no porto da capital gaúcha volta a ser incluída em leilão

POA 26 acabou sendo retirado da concorrência voltará a participar de certame nesse segmento que está previsto para ocorrer em julho deste ano. Inicialmente previsto para estar presente no primeiro leilão de terminais portuários de 2025 promovido pelo governo federal em abril, opor falta de interessados. Contudo, o espaço localizado no porto da capital gaúchanesse segmento que está previsto para ocorrer em julho deste ano.

De acordo com informações do Ministério de Portos e Aeroportos, o ganhador da disputa terá que investir R$ 21,1 milhões pelo arrendamento do complexo destinado à movimentação e armazenagem de granel sólido. A área, com cerca de 22 mil metros quadrados, é classificada como brownfield, pois tem estruturas de operação.

Atualmente, o POA26 tem construções necessitando de manutenção, reparos, trocas e reformas e a sua concessão será pelo prazo de 10 anos. Além do espaço em Porto Alegre, serão leiloados terminais nos portos do Rio de Janeiro (RJ), Vila do Conde (PA) e Maceió (AL). O total de aportes nesses empreendimentos, caso todos sejam arrematados, será de mais de R$ 1 bilhão.

Nesta terça-feira (27), o ministro de Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, no programa “Bom Dia, Ministro”, falou sobre as perspectivas do setor portuário e outros assuntos. Ele salienta que o governo federal quer avançar na carteira de concessões que pode realizar. Segundo o ministro, nos quatro anos de gestão do atual governo, a perspectiva é da realização de 60 leilões portuários que devem implicar aportes na ordem de R$ 30 bilhões.

Sobre a atração de empreendedores do exterior, Costa Filho destaca que com as medidas protecionistas que o presidente norte-americano, Donald Trump, está adotando nos Estados Unidos, muitos investidores internacionais estão voltando seus olhos para o Brasil. Ele frisa que o País possui bons projetos e segurança jurídica para atrair essas companhias, especialmente em áreas ligadas ao setor da infraestrutura em geral. “Hoje, a gente percebe que o mercado globalizado de investidores estrangeiros já prevê investimentos no Brasil na ordem de mais de R$ 200 bilhões”, diz o ministro.

Durante sua apresentação, Costa Filho ressaltou ainda que está prevista para setembro a realização do leilão do túnel Santos-Guarujá, no litoral paulista. A obra é considerada estratégica para o desenvolvimento do Porto de Santos. O investimento estimado na iniciativa é de aproximadamente R$ 6 bilhões e constituirá o primeiro túnel submerso da América Latina, com 870 metros de extensão e 21 metros de profundidade.

O ministro enfatizou ainda os aportes feitos em aeroportos. Esse segmento registrou 42 obras em 2024, com R$ 3,2 bilhões (sendo R$ 2,7 bilhões em concessões). Em 2025 e 2026, estão previstas 66 obras em 55 aeroportos, com R$ 9,7 bilhões (sendo R$ 8,7 bilhões em concessões).