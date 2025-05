Folgas dos magistrados podem chegar a 202 dias por ano

(Saionara Lima) Resolução do Conselho de Justiça Federal (CJF) aumentou o número de dias que um magistrado poderá folgar no ano. Pelas novas regras, todo o juiz que trabalhar em projetos em regiões diferentes da sua jurisdição poderá ter dois dias extras de descanso na semana, com o limite de oito por mês. Ao todo, poderão ficar em casa até 202 dias no ano. (Coluna Espaço Vital, 20/05/2025). Enquanto isto, o restante da população acorda muito cedo, se desloca muitas vezes em ônibus lotado, trabalham em dois empregos, a fim de garantir o sustento da família.

A Associação dos Transportadores Intermunicipais Metropolitanos de Passageiros (ATM) celebra com orgulho os 92 anos do JC, que percorre o Estado informando, inspirando e unindo comunidades. Nossos parabéns a todos os funcionários, jornalistas e colaboradores que fazem do JC um marco de credibilidade e uma referência na imprensa gaúcha. Que sigamos juntos, construindo caminhos melhores, levando informação de qualidade e fortalecendo os laços que movem o nosso Estado. (José Antônio Ohlweiler, presidente da ATM)

A Federação das Empresas de Transporte Rodoviário de Cargas e Logística no Estado do Rio Grande do Sul (Fetransul) manifesta os votos de congratulações à diretoria e à equipe do Jornal do Comércio pela passagem dos 92 anos de fundação. Ao longo de sua trajetória, o Jornal do Comércio consolidou-se como uma referência na imprensa gaúcha, destacando-se pela seriedade, isenção editorial e compromisso com a informação de qualidade. Sua atuação tem sido essencial para o fortalecimento da economia do Estado, promovendo o debate público e a disseminação de conteúdo técnico e analítico sobre os mais diversos setores produtivos. Para a Fetransul, é motivo de orgulho contar com um parceiro que compreende a importância do setor de transportes e logística para o desenvolvimento regional e nacional. Que esta data seja celebrada com entusiasmo, renovando os compromissos com o jornalismo responsável e com os valores que sustentam a credibilidade conquistada ao longo dessas mais de nove décadas. Vida longa ao Jornal do Comércio. (Francisco Cardoso, presidente)