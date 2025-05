A história do Musical Saracura, grupo que ajudou o rock gaúcho a alçar voo

Biógrafo da dupla Kleiton e Kledir, o jornalista Emilio Pacheco vê como razão da genialidade do Saracura seu caráter artístico multifacetado. "Tinha dois cantores na linha de frente, que eram o Nico no piano e o Sílvio nas violas, e o veterano baixista Chaminé também fazendo seus vocais solo. As músicas iam do gauchesco ao humor, passando por temas românticas e letras mais arrojadas, numa rica combinação", explica. Era pop, gaudério, de tudo um pouco, uma overdose de talento e criatividade. Na opinião de Emílio, o disco que nos legaram foi só uma pequena amostra do que eles eram capazes de fazer. "Quem viu nos shows, não esquece. Deixaram saudade. Já quem não viu naquela época, marcou bobeira".

O voo sonoro do Saracura, porém, aterrissou em ouvidos não só riograndenses. Lembrando a trilha sonora presente em seus tempos de adolescência, o jornalista carioca Pedro Só diz que desde 1982 é um confesso apaixonado pelo Saracura (com a qual tomou contato através de uma fita cassete gravada pela irmã mais velha). "A música que eu mais gosto é Nada mais. Trata-se de uma música lindíssima, cujo nível poderia facilmente estar, por exemplo, em um disco da Angela Ro Ro".

Para Nelson Coelho de Castro a soma da personalidade de cada um dos integrantes do Saracura resultava num encontro que define como "sempre bonito de ver e sentir". Também havia no grupo, diz o compositor, a mágica epifania e um repertório inovador. "O Saracura era um amálgama: os registros e os timbres das vozes de Silvio e Nico, a levada pulsante tanto da Gata quanto do Pezão e o suingue do baixo característico do Chaminé, que, ao tocar seu instrumento tendo a ponta de um dos pés um pouco adiante do seu corpo, parecia nos indicar para onde a música deveria transitar. E como ela transitou por nossos corações!", saúda Nelson.

O Saracura ("a ave de todos os banhados" em tupi-guarani) trazia como tripulantes os músicos Nico Nicolaiewsky , Sílvio Marques, Flavio Coiro Dias "Chaminé" e Fernando Pezão (ocupando na bateria o lugar que inicialmente pertencia a Maria Cristina Raimundo, a "Gata"). O quarteto também alistava aliados como Cláudio Levitan , Mário Barbará e Zé Flávio. Sucesso entre o público de Porto Alegre, não demorou muito para que o Saracura passasse também a conquistar o restante do Rio Grande do Sul.

Naqueles remotos dias em que o mundo vivenciava a febril era disco chegar aos seus estertores e, por outro lado, ainda assimilava a revolução advinda da eclosão do punk, a juventude urbana porto-alegrense, com autêntico interesse e entusiasmo, presenciava o nascimento de seu primeiro (e febril) fenômeno pop de feições regionais. No ano de 1978, ensaiava sua decolagem na capital gaúcha o Conjunto Saracura, Musical Saracura ou simplesmente Saracura , grupo cujo curto, porém certeiro, voo deu rasantes vertentes sonoras sobrevoando sobre os domínios dos mais distintos gêneros sonoros. Entrelaçando nativismo, xote, tango e outras milongas mais, o Saracura forjou uma linguagem particular e referencial para a música jovem-adulta riograndense.

Avis rara

Único registro oficial do Saracura, LP homônimo saiu no final de 1982 ACERVO PESSOAL FAMÍLIA CHAMINÉ/DIVULGAÇÃO/JC

O pop de feições regionais conjurado pelo Saracura nos breves vinte e cinco minutos compreendidos nas oito faixas de seu único e auto-intitulado álbum bastou para que o grupo se tornasse um dos principais artífices de uma linguagem cujas características musicais, poéticas e sonoras atingiu em cheio e inspirou profundamente compositores do chamado "rock gaúcho" como, dentre outros, Thedy Corrêa, Frank Jorge e Humberto Gessinger.

A despeito de tal influência, contudo, Silvio Marques afirma que o Saracura em absolutamente nada tinha a ver com rock e menos ainda algo em comum com os Almôndegas (ao contrário, em ambos os casos, do que comumente se vê sendo propagado na imprensa). "Eu nunca vi um disco sequer de rock na casa do Nico e vice-versa."

O conjunto de canções premiadas nos sulcos de Saracura teve produção do flautista Ayres Potthoff. Com lançamento independente e tiragem de cinco mil cópias, o LP chegou às lojas de discos no final de 1982. Trata-se de um diminuto "testamento fonográfico" deixado pelo grupo. O cancioneiro, na verdade, dá conta de mais de 60 dispersos registros fonográficos que nunca ganharam lançamento oficial. Algumas canções eternizadas no LP conquistaram popularidade de maneira espontânea, sem que necessariamente estivessem rodando na programação das emissoras de rádio mais comerciais. Já outras tornaram-se conhecidas do público nos concorridos concertos dados pelo quarteto. São os casos de duas canções de autoria de Cláudio Levitan: a balada Nada mais e o satírico Tango da mãe ("Todo menino que se preza / Fala mal de sua mãe / Diz que vai bem / Enquanto a velha passa mal").

Por outro lado, Flor obteve um bom número de execuções radiofônicas tocando na Continental. Feita pelo cantor e poeta Mário Barbará, o sucesso Xote da amizade converteu-se com o passar do tempo na música mais lembrada no cancioneiro do Saracura. Quanto aos solos que costuram a melodia de Bolero lero, o guitarrista Zé Flávio buscou inspiração nos riffs do mexicano Carlos Santana. Também de Barbará, seus versos professam algo de fatalista: "O nosso caso está todo errado / Já não há ponto de união".

De sonoridade barroco-psicodélica a faixa Toda moça ganhou arranjos de guitarra elaborados por Bebeco Garcia, o qual no ano seguinte ao lançamento de Saracura daria início à banda Garotos da Rua. Xote de Jaguarão, por sua vez, traz uma dobradinha do grupo com Kledir Ramil. Cláudio Levitan ainda comparece no disco com Marcou bobeira, cuja interpretação de seus versos sugere um 'pé na bunda': "Marcou bobeira, já era / Na brincadeira você erra / E no amor leva medo / E se afasta / Pra mim basta / Você já era".

Durante as sessões de Saracura, na verdade, o grupo fez ao todo a gravação de dez faixas. Duas delas ficaram de fora do LP: Outubro (poema de Nei Duclós musicado por Silvio Marques) e a interdita Alfredo (de autoria de Chaminé). A proibição de Outubro partiu do próprio autor, enquanto Alfredo sofreu o veto da censura em razão de sua letra trazer como protagonista uma transexual.

Saracura ganhou relançamento em 1983 pela gravadora Continental A reedição possibilitou na época que o grupo fizesse a divulgação do álbum em programas de rádio e televisão no centro do País. Nos dias que antecederam em Porto Alegre o início das sessões de gravação de seu único LP, os integrantes da banda chegaram a mostrar algumas canções à gravadora PolyGram, que recusou o disco sob a justificativa de que "não se encaixava nos padrões da música brasileira de então".