Artista de mente inquieta, Cláudio Levitan celebra mais de quatro décadas de criatividade

Para confirmar todo esse amplo espectro artístico, com vocês, os ensinamentos do reitor!

A Sbórnia, terra natal de Kraunus Sang ( Hique Gomez ) e do Maestro Pletskaya (Nico Nicolaiewsky), do Tangos & Tragédias, é também um dos berços artísticos de Levitan, nascido em Porto Alegre no começo dos anos 1950 no seio de uma família judaica. Formado em arquitetura - que durante anos foi a sua principal atividade profissional - ele sempre manteve em paralelo os interesses artísticos. É músico (em especial compositor, mas também se sai bem no violão, no banjo e no bandolim) e escritor, com maior interesse pela literatura infantil e infanto-juvenil. "Levitan é um artista eclético, com um estilo muito próprio, debochado, brilhante", diz a atriz e pedagoga Márcia do Canto, viúva do músico Nico Nicolaiewsky, que ainda destaca o talento do amigo também nas artes gráficas e nas artes cênicas. "Já ouvi relatos de que Levitan é um grande ator. E gostaria que ele levasse mais a sério essa faceta", testemunha o músico Sílvio Marques, próximo de Levitan desde meados dos anos 1970 e parceiro de tantas aventuras musicais, principalmente na época do Saracura.

Em 1976, aos 25 anos, Cláudio Levitan se apresentava assim: "Sua participação no aumento do censo populacional do Estado foi decisiva: nasceu em Porto Alegre, a 8 de março de 1951. Começou sua peregrinação de humor desde pequeno por pedaços avulsos de papel. Depois suas colaborações, ainda avulsas, foram para as páginas da extinta e única revista Grilus, nos jornais Pato Macho (infelizmente extinto), Exemplar, Zero Hora, Jornal de Santa Catarina, Diário de Notícias, Jornal do Inter e na também extinta revista Carrinho. Participou da 1ª Mostra de Cartum da Folha da Manhã e do Salão do Canadá em 1974 e 1975. É músico, arquiteto, ilustrador e capista de livros. E, melhor que tudo isso, humorista por livre e espontânea vontade".

A música como tradição

Com a música, a relação é ainda mais forte. "Não creio que exista algo que possa ser chamado de uma escola, mas, sem dúvida alguma, é possível notar uma cultura forte que passa por simbiose dentro da comunidade", avalia Levitan. "Porém, depois da Segunda Guerra, acredito que pelas décadas de 1950 ou 1960, alguns músicos americanos definiram numa escola ou gênero, que chamaram de klesmer, e que seria forjado nos guetos e shtetls, as vilas rurais, judaicas da Europa Central."

Levitan entende bem essa tese. "Venho de uma família judia e, apesar de não ser religiosa, tinha muito da tradição no meio da nossa criação, nas músicas, na comida, no humor. Meus parentes inclusive conversavam em ídiche e alemão quando não queriam que a gente entendesse o que falavam".

Ben Sidran - pianista, compositor, cantor americano, nascido em Illinois, Chicago, em 1943 - é também escritor e autor do livro (nunca lançado no Brasil) There was a Fire: Jews, Music and the American Dream (algo como Havia um Fogo: Judeus, Música e o Sonho Americano). No livro, lançado nos Estados Unidos em 2012, o autor tenta explicar como e por que 2% da população dos Estados Unidos são responsáveis por 80% da produção musical do país. A estimativa algo hiperdimensionada é dele, mas tem muito de verdade. Antes do rock, por exemplo, entre os grandes compositores, Cole Porter era exceção. Os demais - nomes como Ira & George Gershwin, Irving Berlin, Richard Rodgers & Lorenz Hart (& Oscar Hammerstein II), Jerome Kern, Harold Arlen... - integravam uma lista de gênios musicais judeus.

Ouvido e interpretado desde os anos 1980 pelo Saracura e por Bebeto Alves , Levitan só gravaria o seu primeiro disco em meados da década de 1990. Compositor surgido em 1982, quando seu Tango da Mãe, parceria com Nico Nicolaiewsky, foi gravada pelo Saracura no único LP do grupo - "suas canções com esta levada pop foram fundamentais na carreira do Saracura, além dos seus roteiros e da direção de muitos shows", atesta o baterista Fernando Pezão - Levitan seria também gravado por Bebeto Alves, em 1987, com From The Other Side. As duas músicas entrariam anos mais tarde no disco de estreia de Levitan.

Gravado entre dois anos (1994 e 1996), entre duas cidades (Porto Alegre e Hamburgo, na Alemanha) e com o nome bem apropriado de O 1º Disco, o trabalho de estreia foi praticamente feito em casa, com projeto de Cláudio e do filho Lucas, e fotos de Eneida Serrano , então mulher do músico. O 1º Disco era - segundo a definição do próprio autor - "algo que fermentava em sua cabeça há décadas", um "sonho confuso" que o amigo e "mago" Fernando Pezão tornou realidade. "A partir do primeiro disco do Levitan, que eu produzi, ficamos mais amigos, nos encontrando seguidamente com o Nico, sempre às segundas-feiras", lembra Pezão, ao lado de Kiko Ferraz e de Fernando Corona, um dos mais constantes parceiros musicais de Levitan.

Porém talvez o seu trabalho mais autoral - em sintonia com suas origens judaicas - foi gravado em 2001, Minha Longa Milonga. No disco, Levitan, descendente de lituanos, lembra a história do massacre de 2 mil judeus, em abril de 1941, na pequena cidade de Keidânia. O trabalho abre com A Milonga da Pequena Keidânia e segue com outras 16 faixas, todas de sua autoria, exceto Reunidos Por Uma Noite, parceria com Nico Nicolaiewsky.

"Cláudio Levitan é um compositor originalíssimo. Desde suas composições clássicas gravadas pelo Grupo Saracura, como Marcou Bobeira e Nada Mais - duas baladas de dar inveja a Eric Clapton - até seu trabalho mais autoral, o álbum Minha Longa Milonga, que introduz a música klesmer no folclore urbano de Porto Alegre", referenda o velho parceiro Hique Gomez. "A música judaica/klesmer do Claudio foi uma sonoridade nova para mim e também muito importante", complementa Pezão. "A música dele sempre fez com que eu me sentisse em casa. É algo confortável que nasce de uma intuição refinada", finaliza Sílvio Marques, conhecedor da obra de Levitan desde o começo dos anos 70.

A tradição musical klesmer que no disco é revisitada vem de momentos ocorridos há mais de um século, recuperando instrumentistas que viviam em guetos judaicos na Polônia, na Romênia, na Bulgária, na Hungria e em outros países do Leste Europeu. Os artistas eram quase sempre músicos amadores, andarilhos, com forte influência cigana, e serviram como base da cultura musical ídiche, formando grupos itinerantes que tocavam em festas judaicas. Estes sons estiveram sempre na memória de Levitan. "Minha mãe era uma excelente cantora amadora e, provavelmente, seu canto me embalou nos tempos da minha vida intrauterina".