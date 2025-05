Os 150 anos da imigração italiana

No dia 20 de maio, o Rio Grande do Sul celebrou um século e meio da chegada das primeiras famílias de imigrantes italianos (caderno Empresas & Negócios, Jornal do Comércio, edição de 19/05/2025). Muito se tem escrito e falado para exaltar a presença e a contribuição dos imigrantes italianos e de seus descendentes para o desenvolvimento do Rio Grande nos mais variados campos de sua vida econômica, social. e cultural. Muito pouco porém se tem dito numa área em que os "gringos" deixaram sua marca, muito mais que outras etnias. Foi no campo da política e administração pública do nosso Estado. Governadores: lldo Meneghetti (1955/1959 e 1963/1967); Peracchi Barcelos (1968/1971); Euclides Triches (1971/1975); Sinval Guazelli (1975/1979 e 1990/1991); Germano Rigotto (2003/2006); Yeda Rorato Crusius (2007/2010); José Ivo Sartori (2015/2018) sem esquecer do Pedro Simon, libanês nascido em Caxias do Sul. Tutti buena gente! (Lauro de Wallau)

Celebrar os 92 anos do Jornal do Comércio é reconhecer a importância de quem acompanha, questiona e contribui com ética e compromisso para o desenvolvimento do nosso Estado. De Jaguari, saudamos essa história de credibilidade e valorização do bom jornalismo. Que venham muitos outros anos cumprindo esse papel fundamental. (Igor Rosa Tambara, prefeito de Jaguari/RS)

O Jornal do Comércio chega aos seus 92 anos mantendo o compromisso com a informação qualificada, o debate de ideias e o desenvolvimento econômico do Rio Grande do Sul. Uma referência na cobertura de temas que impactam o dia a dia dos gaúchos, sempre com seriedade, profundidade e responsabilidade. Parabéns a todos que fazem parte dessa história de credibilidade e serviço ao nosso Estado. (Covatti Filho, deputado federal e presidente estadual do Progressistas no RS)

A Latam vai oferecer voos direto de Porto Alegre a Buenos Aires (JC, 20/05/2025). A Azul, que já reinou em Porto Alegre, está ficando bem para trás. Tem que fazer a recuperação judicial nos EUA logo, senão vamos ficar só com duas aéreas no Brasil. (Kristo Vatef)

Urgente a retomada dos voos diretos para Montevidéu. (Ricardo Fabrello Calcerrada)

A indústria Martau decretou nova falência (JC, 22/05/2025). Uma pena. Tenho ventilador de teto com mais de 30 anos de uso sem nunca ter problemas. É de qualidade. (Geraldo Duarte)