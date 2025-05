Latam terá voo direto de Porto Alegre as Buenos Aires

Concorrente que se preze não fica para trás. Depois da Gol retomar os voos diretos entre Porto Alegre e Buenos Aires, após nove anos de jejum, agora é a vez da rival número 1, a Latam, colocar a ligação na sua malha. O anúncio do voo, cuja informação já circulava no setor e na Fraport Brasil, concessionária do Aeroporto Internacional Salgado Filho, foi feito nesta terça-feira (20) pelo governador Eduardo Leite.

Além da Gol, que voltou na semana passada com o trecho, e agora a novidade da Latam, Aerolíneas Argentinas faz a capital argentina, operação retomada em março. A Latam já tem conexão direta do Salgado Filho com Santiago, no Chile, e Lima, no Peru. Também estão no front externo Copa Airlines, para a Cidade do Panamá, e TAP Air, para Lisboa, em Portugal. Na temporada de inverno, a chilena Sky (Santiago) e a Azul (Bariloche) terão voos para destinos na América do Sul.

A nova operação para o Aeroparque, em Buenos Aires, deve começar entre agosto e setembro, segundo nota do Palácio Piratini, após reunião com a Latam. Aeronaves Airbus A320 e A321, com 174 e 216 passageiros, vão fazer o trecho pela Latam.

A aérea também informou que aumentará a frequência para destinos nacionais e também com ligação direta, a partir da Capital. São eles voos diretos para Belo Horizonte, com 14 frequências semanais, e Florianópolis, com sete frequências semanais. No fluxo que já está na malha, a Latam terá mais opções para Curitiba, de sete para 12 voos semanais, Rio de Janeiro/Galeão, de 17 para 28, e Brasília, de 14 para 21.



“Com incentivos que tornam nossas rotas mais atrativas, o Estado se projeta como hub estratégico para o turismo e para a conexão com outros mercados”, comentou Leite, em nota. O governo gaúcho reduziu taxação de ICMS para o querosene de aviação, que já tinha sido adotado para a malha doméstica e ligações para aeroportos do interior gaúcho, desde 2021. O custo de combustível costuma pesar 40% na composição do preço final do bilhete aéreo.



Eduardo Macedo, head de assuntos públicos da Latam Brasil, destacou, no comunicado, que a nova oferta amplia a conectividade no Rio Grande do Sul e oferece "mais opções e flexibilidade aos passageiros". O impacto para o turismo e desenvolvimento econômico também