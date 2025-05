Martau, indústria gaúcha de 64 anos, decreta nova falência

A Martau, tradicional fabricante gaúcha de ventiladores e eletrodomésticos, teve nova falência anunciada nesta terça-feira (21). A empresa, que estava em processo de recuperação judicial desde 2023, teve a segunda quebra determinada pela Justiça em quatro anos.A primeira falência havia sido decretada em 2021, porém a medida foi revertida após uma decisão do Tribunal de Justiça e a aprovação da assembleia geral de credores. Neste período, mesmo com a recuperação judicial autorizada, a Martau seguiu com graves dificuldades financeiras de acordo com o administrador judicial da recuperação judicial Fábio Cainelli de Almeida, do escritório Catalise Administradora judicial.