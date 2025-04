A coluna Começo de Conversa (Jornal do Comércio, 24/04/2025) abordou o problema enfrentado por muitos ciclistas que acabam com os pneus das bicicletas furados por espinhos caídos de algumas árvores. Na minha época, ciclistas não eram de mimimi, andávamos no lodo e nos morros de bike, no máximo 2 ou 3, levávamos tudo nas bolsinhas que iam no quadro, remendo, chaves bomba, andávamos de bermuda e camiseta... hoje é uniforme da barbie, bike vai no teto do carro, pois pedalar mais de 20km cansa, tem a galera do pedal infernizado o trânsito, foto pra lá, foto pra cá, e se acham rebeldes ao se negar usar a ciclovia em bandos de 20/30... aí, agora, vão querer encrencar com as árvores por causa do pneuzinho de brinquedo que é bonitinho pra foto e fura com espinho? (Vagner Tesch)

Árvores e ciclistas II

Nenhuma árvore é inimiga , tirem essa ideia, aí vai aparecer um monte de louco querendo cortar árvores. (Noberson Graoski)

UTI pet

Porto Alegre ganhou a primeira UTI pet (Site do GeraçãoE, 24/04/2025) Ótima notícia! Torcer para que a rede aumente e possa proporcionar atendimento também aos tutores com condições financeiras restritas. (Luciana Luna)

