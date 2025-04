Árvore é inimiga de ciclistas em Porto Alegre

Por Mauro Belo Schneider, interino. A frase "bonitinha, mas ordinária" se encaixa em várias situações. Uma delas é para definir as árvores paineiras, cujo tronco é coberto por espinhos. Elas embelezam as cidades gaúchas, mas são inimigas dos ciclistas por furarem os pneus quando os pedaços caem no chão. E o custo do conserto não está nada barato, na faixa dos R$ 50,00. Fura até o bolso.



Elas foram plantadas há muito tempo

A Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre evita realizar o plantio de novas árvores com espinhos em calçadas e vias públicas, priorizando essas espécies para praças e parques e espaços distantes da área de circulação. Em Porto Alegre, é possível encontrar paineiras em calçadas, por exemplo, porque são plantios antigos. Os dados foram passados pela coordenadora de Arborização Urbana da secretaria, Verônica Riffel. As espécies com ocorrência em Porto Alegre que apresentam espinhos são:  Paineira - Ceiba speciosa (observa-se em diversas praças, como a Praça Oswaldo Cruz)  Corticeira-do-banhado - Erythrina crista-galli (observa-se no Trecho 1 da Orla)  Pau-brasil - Paubrasilia echinata (pode ser encontrado na Praça da Alfândega)  Pata-de-vaca nativa - Bauhinia forficata (pode ser observada no Parque da Redenção)

Conclave

A audiência do filme Conclave, que venceu o Oscar na categoria Melhor Roteiro Adaptado, explodiu nos últimos dias devido à morte do Papa Francisco. Foi uma boa estratégia a Prime Video ter liberado o longa no streaming no último dia 16 de abril. Às vezes, fica até difícil diferenciar a ficção da realidade.

Cancelamento do santo millenial

A canonização do primeiro santo millenial, Carlo Acutis, beato morto aos 15 anos e conhecido como "padroeiro da internet", que seria no próximo domingo, dia 27 de abril, na Praça de São Pedro, foi suspensa devido à morte do Papa. Ainda não há nova data.

Tudo, menos a churrasqueira

Uma nordestina que mora em Porto Alegre se surpreendeu ao ver uma casa inteira ter sido colocada abaixo para dar lugar a uma nova edificação, com exceção da churrasqueira. Os pedreiros explicaram que é para garantir o churrasco das sextas-feiras. Bem coisa de gaúcho.

Mães no foco

Passada a Páscoa, as lojas já estão decoradas para o Dia das Mães, que neste ano será celebrado em 11 de maio, segundo domingo do mês. É uma das melhores datas para boa parte do comércio, perdendo apenas para o Natal.

Entidades Culturais

O Sindicato dos Empregados em Entidades Culturais, Recreativas, de Assistência Social, de Orientação e Formação Profissional no Estado do Rio Grande do Sul (Senalba-RS) realizou eleições na quinta-feira e sexta-feira passadas, elegendo Elton Bozzetto para os próximos três anos de mandato.

O exemplo de Fernanda

Viralizou nas redes sociais uma foto de Fernanda Torres e Fernanda Montenegro curtindo férias em Portugal. É inspirador ver uma mulher de 95 anos curtindo a vida e o mundo. Além de Lisboa, mãe e filha passaram por Douro e Alentejo. A região é rica em vinhedos e oliveiras.

