Arte como revitalização

Desde cedo, na manhã da terça-feira que passou, o muralista Eduardo Kobra, estava dedicado aos trabalhos de restauro do painel Estado de Paixão, no 4D Complex House, danificado pela enchente de maio último que atingiu o 4º Distrito de Porto Alegre. Antes da coletiva, Kobra contou para a coluna detalhes dos danos que a obra sofreu, não só na parte inferior, atingida pelas águas - quase dois metros de altura - mas pela infiltração de mais de 20 dias na parede que retrata o regionalista Paixão Cortes. Durante a coletiva, ladeado por sua obra Resiliência e pelo CEO da ABF Developments, Eduardo Fonseca, o artista comentou entusiasmado sobre seu mais novo projeto em Veneza, na Itália; seu momento de imersão no local da obra, em Porto Alegre e dos diversos murais espalhados pelo mundo - só nos Estados Unidos são 53 - além do potencial artístico do 4º Distrito como um polo difusor e transformador cultural e social da Capital. Com a colaboração do tempo firme e quente, Kobra finalizou o trabalho em apenas um dia, entregando o painel renovado.

Eduardo Fonseca DANI BARCELLOS/JC

CIEE-RS em nova sede

Marivaldo Tumelero e José Augusto Minarelli DANI BARCELLOS/JC

A nova sede do Centro de Integração Empresa-Escola do Rio Grande do Sul (CIEE-RS), unidade Centro Histórico, foi inaugurada na quarta-feira passada, pelo presidente do CIEE-RS, Marivaldo Tumelero, e o CEO do CIEE-RS, Lucas Baldisserotto, contando ainda com a presença de José Augusto Minarelli, presidente nacional do CIEE no cerimonial. Entre inúmeros convidados, espalhados pelos cinco andares da novíssima sede no histórico prédio na rua Coronel Vicente, no Centro de Porto Alegre, a ocasião contou com o prefeito Sebastião Melo, o secretário municipal de Educação, Leonardo Pascoal, secretário adjunto de Inovação, Mário Augusto Freire, secretário de Desenvolvimento Social, Roberto Fantinel e os empresários Mércio Cláudio Tumelero e Giovanni Jarros Tumelero, representando o Jornal do Comércio. Fachada da nova sede do CIEE-RS DANI BARCELLOS/JC



Glamours 2025

Valentina Giulian Bianchini DANI BARCELLOS/JC

A Liga Feminina de Combate ao Câncer apresentou na quarta-feira que passou as 24 candidatas aos postos de Glamour Girl e Glamour Friend de 2025, no Salão Boa Vista, da Associação Leopoldina Juvenil. Vera Bernardes e Nelma Wagner Gallo, ao lado de Ana Beatriz Nuñes Bergamo e Isabela Erdmann Malgarin, recepcionaram imprensa e convidados e na sequência cada candidata foi entrevistada sobre suas expectativas e projeções para o desenvolvimento do trabalho junto à entidade. O baile das Glamours está marcado para o dia 14 de novembro, na Associação Leopoldina Juvenil. Rafela Sica de Moraes e Valentina Freire de Camargo DANI BARCELLOS/JC

Sofia Menegat Flores DANI BARCELLOS/JC

A concretização de um sonho

Dalton Bernardes e Julio Ramos Collares, arquitetos da obra DANI BARCELLOS/JC

Mais um item se somou ao sonho de Eva Sopher, na noite da quarta-feira passada, quando foi lançado o livro Arquitetura, organizado por Dalton Bernardes e Julio Ramos Collares, no átrio do Multipalco. A publicação integralmente financiada pelo Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Rio Grande do Sul, detalha as diversas etapas e camadas que envolveram as relações históricas e topográficas na realização do complexo, ilustrações, artigos, fotos e descrições do projeto e evolução das obras que resultaram no maior e mais completo centro cultural da América Latina. O arquiteto Marco Peres completa o trio de responsáveis pela obra do Multipalco.Eva Sopher.

O que vem por aí