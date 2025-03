Cesta básica e alíquota de ICMS no RS

O governo do Rio Grande do Sul analisa a possibilidade de reduzir a alíquota de ICMS de itens da cesta básica, após um pedido do governo federal para que governadores diminuam ou retirem a cobrança do imposto sobre estes produtos para reduzir a inflação (Jornal do Comércio, edição de 11/03/2025). O RS não deve concordar em baixar o ICMS de nada, o governo federal tem que cumprir suas promessas e mandar dinheiro para o nosso Estado, que sofreu com as intempéries do clima. O resto é conversa, balela pura dos sonhadores de Brasília. (André Luiz Oscar)