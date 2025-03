Com fim do prazo para mudança, moradores do bairro Sarandi pedem soluções habitacionais

Enquanto isso, as obras do dique do Sarandi são realizadas pela prefeitura e os moradores questionam o calendário. “O primeiro motivo é que ele não condiz com o próprio trabalho realizado pela prefeitura. O segundo é que já existia uma intervenção provisória e, hoje, o rio Gravataí - que causou a inundação -, vive a maior seca dos últimos 10 anos”, pontua Lorenzatto. O Departamento Municipal de Habitação (Demhab) reforçou que seguirá trabalhando por meio do diálogo com as famílias . Conforme a pasta, das 57 famílias, 47 estão confirmadas no programa Compra Assistida, mas apenas 25 assinaram o contrato que autoriza a demolição. Além da reivindicação na manhã desta segunda-feira, alguns moradores participaram de uma reunião com uma equipe jurídica da Rede Nacional de Advogados e Advogadas Populares (Renap).

Inicialmente, o prazo para que as 57 famílias que ainda residem na rua Aderbal Rocha de Fraga desocuparem o local se encerraria no dia 28 de fevereiro e foi. No entanto, as medidas adotadas ainda não estão claras, segundo o presidente Maurício Soccol Lorenzatto, da Associação de Atingidos Pela Enchente do bairro Sarandi.De acordo com ele, a prefeitura irá fazer uma” em um pedaço do dique, “impactando as famílias que já fazem parte de uma área de reassentamento das obras definitivas do governo federal”. Ainda segundo o presidente da associação de moradores, “. A única data se refere a junho, quando o governo do Estado deve fazer um estudo para obra definitiva”.

Com obras definitivas, sistema de diques chegará aos sete metros

Assim como no primeiro trecho, o dique do Sarandi ficará até 1m50cm mais alto. De acordo com o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), o sistema terá 5m80cm de altura, superior a cota de 5m50cm atingida durante a enchente de 2024.



Em maio do ano passado, a estrutura rompeu e ocasionou alagamentos em grande parte do bairro da Zona Norte. Antes das intervenções, a cota variava entre 4 e 4,5 metros. A primeira etapa das obras foi concluída ainda em janeiro deste ano, já as intervenções no segundo trecho dependem da questão habitacional. Os trabalhos iniciaram em agosto e fazem parte das obras emergenciais. Posteriormente, a obra deve chegar aos sete metros.

“É uma negociação intensa e complexa por envolver o dinheiro estadual, os projetos do governo municipal e a necessidade de reassentamento, além dos laudos e dos recursos principais do governo federal”, avalia o diretor-executivo do Dmae, Vicente Perrone. Além do dique do bairro Sarandi, Perrone destaca a reconstrução do dique da Fiergs. As obras também iniciaram em agosto e devem ser concluídas até o mês de abril.