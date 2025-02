Obras nas casas de bombas de Porto Alegre devem começar em março

O mês de março deve marcar o início das obras definitivas nas casas de bombas de Porto Alegre. Segundo o Departamento Municipal de Água de Esgotos (Dmae), as melhorias nas Estações de Bombeamentos de Águas Pluviais (Ebaps) - como são chamadas as casas de bombas -, começarão pelas estações localizadas na avenida Padre Cacique (12), no Centro Histórico (17 e 18) e no Sarandi (20).



Para essas regiões, uma concorrência pública está em andamento, com o valor estimado de R$ 59,2 milhões. Ao todo, a Capital conta com 22 casas de bombas. As prioridades, segundo o diretor-executivo do Dmae, Vicente Perrone, foram elencadas a partir da necessidade, considerando a gravidade (da terra). “Algumas funcionam muito bem com a gravidade, já outras precisam de um bombeamento específico”. Como exemplo, Perrone menciona a Ebap 10, localizada no Sarandi.

As obras foram divididas em lotes para que fossem realizadas as licitações. “São blocos para facilitar e não precisar entregar todos os projetos de uma única vez”, complementa Perrone. A licitação do primeiro bloco foi realizada no mês passado, no dia 21. A empresa responsável pelo projeto é a IFX Engenharia, com sede em Santa Catarina.



Já a empresa que fará a execução das obras será divulgada quando o processo licitatório chegar ao fim. Ao todo, sete empresas apresentaram propostas para a realização das intervenções, cada uma delas será avaliada pelo corpo técnico do Dmae. Atualmente, as licitações estão em fase de recurso e as obras devem começar no próximo mês.

“Obviamente, as casas foram projetadas há décadas e as capacidades estão sendo revistas após o evento de maio. São motores que recebem manutenções periódicas”, reforça Perrone. Ainda de acordo com ele, as casas de bombas correspondem apenas a um dos mecanismos de combate às cheias. Embora sejam responsáveis por colocar “o trabalho do Dmae em xeque”, como menciona Perrone, as estações recebem a água depois de outras estruturas como galerias e bocas de lobo.