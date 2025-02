Dmae analisa propostas de sete empresas para obras nas casas de bombas

missão do Rio Grande do Sul na Holanda estimativa é que sejam necessários cerca de R$ 600 milhões para as ações



Segundo o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), as obras definitivas das casas de bombas, como são chamadas as Ebaps, começarão pelas estações localizadas na avenida Padre Cacique (12), no Centro Histórico (17 e 18) e no Sarandi (20). O órgão não mencionou o prazo para o início das obras. Para essas regiões, uma concorrência pública está em andamento, com o valor estimado de R$ 59,2 milhões. Ao todo, a Capital conta com 23 casas de bombas. Nesta semana, durante a missão do Rio Grande do Sul na Holanda, o prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, reforçou a intenção de implementar um novo sistema de combate às enchentes na cidade. De acordo com ele, a estimativa é que sejam necessários cerca de R$ 600 milhões para as ações, que incluem a reforma nas Estações de Bombeamentos de Águas Pluviais (Ebaps).

Em janeiro deste ano, sete empresas apresentaram propostas para a realização das intervenções, cada uma delas será avaliada pelo corpo técnico do Dmae. As empresas, no entanto, ainda não foram divulgadas.



Devido às chuvas do final de semana passado, parte do bairro Sarandi, na Zona Norte, novamente, ficou alagada. Segundo o vereador Giovani Dalloglio (Republicanos), conhecido como Gringo, apenas dois motores estavam ligados na Ebap 10, que atende a região. Nas redes sociais, o vereador publicou uma sequência de vídeos mostrando o alagamento e os motores desligados.

“Atender a eficiência é primordial. O que eu vejo hoje, principalmente, na casa de bombas 10, é que eles ligam as bombas e não dão a devida rotação, não existindo a customização do processo e trabalhando mais pesado, com mais bombas e de forma errônea, sobrecarregando as máquinas”, pontua Gringo.



Em nota, o Dmae afirma que as quatro Ebaps localizadas no bairro Sarandi estão em funcionamento. “Os equipamentos não tiveram nenhuma falha de acionamento durante os temporais registrados no sábado (15), e domingo (16)”.



Conforme o departamento, todas as Ebaps contam com operadores, mobilizados 24 horas por dia. A intensidade da chuva é apenas um dos fatores que determinam a quantidade de motores acionados, o nível do poço de chegada também é levado em consideração. O Dmae garante que, durante o último fim de semana, esse nível se manteve dentro dos padrões adequados para a operação, apesar do volume de precipitação.



“A Ebap 10 é uma das casas de bombas prioritárias para o departamento. Por isso, recebe intervenções diárias de manutenção - necessárias em razão do descarte irregular de resíduos”, reforça o Dmae. Ainda de acordo com órgão, a limpeza do canal de acesso, que “recentemente recebeu uma barreira para minimizar o problema”, é feita por meio de retroescavadeiras. O processo se repete, também com periodicidade diária, nas bocas-de-lobo e redes de esgoto pluvial.