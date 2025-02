Casas de bomba de Porto Alegre terão mais segurança quanto ao fornecimento de energia, diz Melo na Europa

Um dos temas que foi bastante mencionado durante a enchente que atingiu a capital gaúcha no ano passado, as casas de bomba terão reforço na sua alimentação de energia. A prefeitura de Porto Alegre negocia com a CEEE Equatorial a realização de outras ligações da rede elétrica com essas estruturas. Na prática, a ideia é que se uma linha de energia tiver algum problema e desarmar, outra possa suprir a demanda das casas de bomba. A medida diminui as chances de cortes de eletricidade e interrupção da operação. O assunto foi abordado durante missão do governo à Holanda, que teve início nesta quinta-feira.

O prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, frisa que a maioria das 22 casas de bomba do município já possui geradores elétricos como uma forma de precaução. Porém, ele destaca que os equipamentos não têm a mesma potência de uma segunda rede elétrica e representam custos elevados de operação.

Já o diretor de drenagem do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), Alex Zanoteli, considera como "prioridade zero" a implementação da dupla alimentação de energia. Ele adianta que no dia 6 de março será realizada uma reunião com integrantes da CEEE Equatorial para encaminhar os projetos dessa iniciativa. "A gente terá duas opções de manobra, no momento que falta energia, automaticamente a rede busca uma outra subestação", detalha Zanoteli.

Ainda não há uma estimativa do investimento necessário nessa ação, mas o dirigente informa que a meta é que a medida possa ser implementada ainda neste ano. Zanoteli e Melo integram a missão gaúcha que está na Holanda, juntamente com o governador Eduardo Leite, para acompanhar as estratégias desse país no combate às cheias.

Missões holandesas estiveram no Rio Grande do Sul por duas oportunidades, após as enchentes que atingiram o Estado e a Capital no ano passado, recorda o prefeito. Então, segundo ele, a visita à nação europeia é uma continuidade e retribuição a essas iniciativas.

"A Holanda tem uma experiência muito rica quanto à proteção de cheias", enfatiza Melo. De acordo com o prefeito, a intenção é implementar um sistema novo de combate às enchentes na cidade. "Refazendo o antigo que é da década de 1970", frisa. A prefeitura contratou por cerca de R$ 5,8 milhões a Rhama-Analysis para executar a modelagem de um plano para avaliar o atual sistema de proteção de cheias e apontar opções de aprimoramento. A finalização desse trabalho está prevista para fevereiro de 2026.

Quanto a investimentos emergenciais, demandados após a enchente, Melo estima a necessidade de cerca de R$ 600 milhões para essas ações. O secretário municipal de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, comenta que esses recursos serão utilizados em reformas de diques, comportas, casas de bombas e em equipamentos que foram afetados e precisam ser recompostos. A origem dos recursos e formas de financiamento ainda estão sendo discutidas.

Membros da missão à Holanda:

Participantes do Governo do Rio Grande do Sul



• Governador Eduardo Leite

• Secretário da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi

• Secretária do Meio Ambiente e Infraestrutura, Marjorie Kaufmann

• Chefe de Gabinete do Governador, Coronel Euclides Neto

• Chefe da Casa Militar e coordenador da Defesa Civil, Luciano Boeira

• Subsecretário de Obras da Educação do Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Vinícius Piccini

• Diretora de Planejamento Urbano e Metropolitano no Governo do Estado do Rio Grande do Sul, Tassiele Francescon

• Secretária-executiva do Conselho de Desenvolvimento e Integração Sul (Codesul), Micheli Petry

• Assessor Superior de Projetos Estruturantes na Secretaria da Reconstrução Gaúcha (Serg), Renan Vidal

* Mais equipe de cinco integrantes do governo entre assessores e outra funções.



Participantes da Prefeitura de Porto Alegre



• Prefeito Sebastião Melo

• ⁠Secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm

• ⁠Diretor-geral do Dmae, Bruno Vanuzzi

• ⁠Diretor de Drenagem do Dmae, Alex Zanoteli

* Mais equipe de três integrantes da prefeitura entre assessores e outras funções.



Participantes da consultoria Rhama-Analysis



• CEO da Rhama-Analysis, Rafael Tucci

• Diretor da Rhama-Analysis, Carlos Tucci



Participantes do Netherlands Business Support Office (NBSO) Porto Alegre



• Chefe do Netherlands Business Support Office (NBSO) em Porto Alegre, Caspar van Rijnbach



• Representante Adjunta do Escritório Holandês de Apoio aos Negócios na Região Sul do Brasil (NBSO) em Porto Alegre, Lucila Almeida



• Três jornalistas.



Fonte: NBSO Porto Alegre



Programação resumida da missão gaúcha na Holanda (sujeita a atualizações):

20/02 - Quinta-feira

- Chegada a Haia (Holanda)



21/02 - Sexta-feira

- Reunião com a RVO – Netherlands Enterprise Agency.



22/2 - Sábado

- Visita a exemplo de aplicação do conceito Room for the River na cidade de Veesen.



- Visita ao projeto Room for the River em Nijmegen.



23/2 - Domingo

- Visita técnica ao Zand Motor (motor de areia).



- Visita ao museu da grande enchente de 1953.



- Visita às barreiras contra enchentes construídas após a tragédia de 1953.



24/2 - Segunda-feira



- TU Delft: apresentação de projetos de resiliência urbana.



- Deltares: pesquisa em proteção contra inundações.



- Flood Proof Holland: visita a locais com proteções temporárias contra enchentes.



25/2 - Terça-feira

- Prefeitura de Rotterdam: reunião com o conselho municipal sobre cidades resilientes e arquitetura, além de tour pelos principais pontos da cidade resiliente.



- Waterschappen Hollands e Delta: agenda sobre gestão da água.



26/2 - Quarta-feira

- Ecoshape: acompanhar visita técnica e conhecer soluções baseadas em alternativas utilizando a natureza como aliada



- Volta da comitiva do governo do Estado a Porto Alegre



27/2 e 28/02 - Quinta-feira e sexta-feira

- Pautas com a delegação da prefeitura de Porto Alegre



Fontes: Governo do Estado, prefeitura de Porto Alegre e NBSO