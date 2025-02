Combate à enchente é foco de missão gaúcha à Holanda

Aprender com as ações tomadas na Holanda quanto à resiliência climática, gestão de água e proteção de enchentes é o foco da missão gaúcha que viaja nesta semana para o país europeu. O grupo contará com integrantes do governo gaúcho e da prefeitura de Porto Alegre, entre os quais o governador Eduardo Leite e o prefeito Sebastião Melo.

A agenda oficial de atividades na Holanda iniciará na sexta-feira (21), quando está marcado um encontro com o embaixador do Brasil nos Países Baixos, Fernando Simas Magalhães, na cidade de Haia. O último dia de reuniões está previsto para o dia 26. Antes de se juntar à comitiva, Leite participará em Estocolmo, na Suécia, do evento Techarena, que reúne lideranças de mais de 120 países para discutir inovação e desenvolvimento sustentável.

Sobre a missão à Holanda, o governador informa que se trata de um convite feito pelo governo daquela nação e que tem boas expectativas quanto aos frutos da iniciativa. “A gente olha para a Holanda como uma boa referência de sistemas de proteção e de contenção de cheias”, enfatiza Leite. Ele complementa que será um momento de interação com especialistas, com representantes acadêmicos e integrantes do governo holandês para trazer o conhecimento sobre o assunto e aplicá-lo no Rio Grande do Sul.

Já o prefeito de Porto Alegre recorda que a aproximação com as instituições holandesas para tratar de temas como sustentabilidade e gestão de águas já ocorria antes das enchentes. Melo ressalta que as cheias aceleraram esse processo de troca de experiências, que culminou na missão à Europa. “Essa é uma visita de campo, que significa ir lá na ponta e ver um país que tem todo um histórico de drenagem urbana”, assinala.

Pelo poder municipal, acompanham o prefeito na viagem o secretário de Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade, Germano Bremm, o diretor-geral do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Bruno Vanuzzi, e o diretor de Drenagem do Dmae, Alex Zanoteli. “A visita é uma oportunidade para aprendermos com uma experiência de mais de 1 mil anos nessa área”, reforça Bremm.

O secretário recorda que holandeses e gaúchos já possuem parcerias, como é o caso do termo de cooperação para desenvolver o Plano Urbanístico Ambiental para o Desenvolvimento Sustentável do bairro Arquipélago, na Capital. O projeto prevê ações como reassentamento, regularização fundiária, adaptações nas moradias e obras necessárias para minimizar os impactos das cheias nas ilhas.

Além disso, estão previstos estudos hidrológicos, geológicos, sociais, econômicos, ambientais, análise de risco e vulnerabilidades climáticas, entre outros, para a criação de um plano de intervenções em mobilidade, saneamento, resíduos sólidos, equipamentos públicos, áreas verdes, sistema de contenção, mitigação e monitoramento permanente do território. Essa iniciativa conta com o apoio da Universidade de Tecnologia de Delft, uma das instituições que devem ser visitadas pela missão gaúcha.

O chefe do Netherlands Business Support Office (NBSO) em Porto Alegre, Caspar van Rijnbach, adianta que serão observadas experiências de contenção de cheias e gestão de águas em cerca de dez cidades holandesas. O dirigente, que será anfitrião da delegação, reforça que a intenção do país europeu é aumentar a cooperação com o Rio Grande do Sul e a Capital.

Ele recorda que em agosto do ano passado foi realizada, em Porto Alegre, a Conferência de Cocriação e Compartilhamento de Conhecimento Brasil – Países Baixos para debater opções para o enfrentamento das enchentes. “Temos desafios de certa forma similares quanto à resiliência climática, gestão de água e proteção de enchentes e acreditamos que ambas as partes poderão aprender bastante uma com outra”, conclui.