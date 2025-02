Prazo para desocupação das casas próximas ao dique do Sarandi é prorrogado

57 famílias que ainda residem na rua Aderbal Rocha de Fraga desocupem o local. Inicialmente, o prazo se encerraria nesta sexta-feira (28).



A realocação de famílias por causa das cheias também foi tratada pela prefeitura da Capital, durante a missão do governo gaúcho na Holanda. "O coletivo sempre tem que ser maior que o individual. E se vem outra chuva e aquele dique não está refeito?", indagou Melo. O começo da segunda etapa das obras no dique do Sarandi, localizado na Zona Norte de Porto Alegre, depende de uma questão habitacional. O Departamento Municipal de Habitação (Demhab) prorrogou, até 10 de março, o prazo para que as 57 famílias que ainda residem na rua Aderbal Rocha de Fraga desocupem o local. Inicialmente, o prazo se encerraria nesta sexta-feira (28). Na oportunidade, o prefeito Sebastião Melo frisou que somente no dique do Sarandi são, ao todo, 500 famílias.

O novo prazo foi repassado aos moradores em reunião realizada nesta quarta-feira (26). Das 57 famílias, 47 foram contempladas pelo programa Compra Assistida, do governo federal. A modalidade permite que a população selecione imóveis disponíveis no valor de até R$ 200 mil, adquiridos por meio do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR). Integrante do Programa Minha Casa, Minha Vida Reconstrução, as unidades habitacionais são avaliadas pela Caixa Econômica Federal.



Dessa forma, as 47 famílias já podem abrir o processo de busca de imóveis. A solicitação de outras quatros famílias está em análise. Conforme o secretário de Habitação de Porto Alegre, André Machado, são cadastros com características unipessoais. “O governo federal nos devolve todos nessa configuração para que sejam reorganizados pelo município, porque são suspeitos de fraude”, explica. A medida ocorre com a finalidade de evitar que o benefício seja pago duas vezes para um mesmo grupo. Um desses casos, inclusive, já foi solucionado.

