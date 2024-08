Dmae inicia obras de reforço em diques do bairro Sarandi

O Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) inicia, ainda no mês de agosto, as obras emergenciais de reforço nos diques do bairro Sarandi. A comunidade foi informada a respeito em reunião na tarde deste sábado, 10, com as presenças de secretários e técnicos do município, na Associação de Moradores da Vila Elizabeth e Parque (Amvep). As intervenções fazem parte do plano de reconstrução de Porto Alegre pós-enchente.

As melhorias integram a primeira fase de correção de falhas estruturais na área, tendo como base os relatórios de topografia contratados. A estimativa é de que os trabalhos se estendam por seis meses, a contar da data de início.



O custo das intervenções é de R$ 10 milhões, com recursos do Dmae. Outros R$ 510 milhões estão previstos para obras emergenciais no sistema de proteção contra as cheias.



No dique da Fiergs, a estrutura tem altura irregular em alguns pontos, cerca de dois metros abaixo do previsto no projeto, elaborado na década de 1960. A obra vai elevar o nível do dique, que irá superar cinco metros em toda a sua extensão. Para isso, pedras-rachão serão posicionadas, ampliando a largura da estrutura, que será aterrada.



Já o dique do Sarandi apresentou três pontos de rompimento durante a enchente de maio, além de ter dois locais considerados baixos entre as Estações de Bombeamento de Águas Pluviais (Ebaps) 9 e 10. Na obra emergencial, o Dmae fará a elevação do nível nos locais com altura inadequada, por meio de pedras-rachão e aterramento, e a impermeabilização dos pontos de rompimento.



Ao todo, 48 residências localizadas sobre o dique do Sarandi foram retiradas em junho, quando houve a primeira intervenção na área. Nenhuma remoção será necessária na etapa que começa em agosto. O Departamento Municipal de Habitação (Demhab) acompanha o processo e identifica as famílias para encaminhamento de moradias junto ao Governo Federal, viabilizando as próximas fases das obras.



Além do estudo sobre os diques, o Dmae também contratou a elaboração de anteprojetos para melhorias e proteções nas Ebaps. O trabalho está em andamento e as primeiras intervenções devem ocorrer nos próximos meses.



O Plano Estratégico de Reconstrução de Porto Alegre foi estruturado em seis eixos: recuperação da infraestrutura e equipamentos públicos, habitação de interesse social, projetos urbanos resilientes, recuperação de atividades empresariais e financiamentos, adaptação climática e monitoramento e transparência. Em 5 de julho, a prefeitura instituiu, por lei, o Escritório de Reconstrução e Adaptação Climática, que tem o objetivo de atuar como um facilitador na integração dos órgãos municipais.