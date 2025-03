Lotações voltam a operar em Porto Alegre após paralisação

Em paralisação desde o fim da semana passada, o transporte por lotação de Porto Alegre retomou as operações nesta quarta-feira (5). A Secretaria de Mobilidade Urbana (SMMU) deve se reunir com representantes da Associação dos Transportadores de Passageiros por Lotação da Capital (ATL) nos próximos dias para ouvir as demandas da categoria.

• LEIA TAMBÉM: EPTC pede prazo de 30 dias para elaborar projeto para lotações de Porto Alegre

Das 18 linhas em atividade, 13 delas aderiram à greve motivada por questões econômicas. De acordo com o presidente da ATL, Magnus Isse, o transporte seletivo vem sofrendo desde o período da pandemia com a queda de passageiros e o surgimento dos aplicativos de transporte individual. “A situação piorou com o aumento de insumos, como o óleo diesel”, relata ele.

O dirigente afirma, ainda, que os problemas se iniciaram em 2020, “quando foram tomadas algumas medidas que prejudicaram muito o sistema lotação”. Segundo Isse, a tarifa do transporte seletivo era atrelada ao sistema de ônibus, “mas no momento em que a prefeitura começou a subsidiá-lo, eles simplesmente nos deixaram de fora e estamos há quatro anos sem reajuste”.

Serviço estava indisponível desde o fim da semana passada TÂNIA MEINERZ/JC

Na sua avaliação, as vans clandestinas que circulam nas ruas a preços mais baixos do que os oficiais também contribuem para a dificuldade de a classe se manter na ativa. Por meio de nota, a SMMU informa que se reuniu com o prefeito Sebastião Melo na última segunda-feira (3) para discutir as dificuldades enfrentadas pela ATL para manter a operação do transporte seletivo de Porto Alegre. “As demandas trazidas seguem sendo analisadas dentro do governo”, afirma o comunicado.

O órgão ressalta, ainda, que a administração municipal tem um canal de diálogo aberto com a categoria e procurado caminhos para viabilizar a operação. “Diferentemente do transporte coletivo por ônibus, o sistema seletivo é custeado somente pelo pagamento da tarifa pelos usuários e não transporta usuários isentos. Em razão de diversos fatores, a demanda de passageiros da lotação vem diminuindo gradativamente.”

Além disso, a SMMU lembra que a modalidade, composta por 18 linhas, “é um sistema complementar à rede de ônibus urbanos, com ar-condicionado em 100% da frota, que oferece uma alternativa para os usuários que buscam agilidade, rapidez e conforto”.