Com o peso argentino se valorizando frente ao real, os turistas do país vizinho voltaram a enxergar o Rio Grande do Sul como uma boa opção de férias. Só nos primeiros 21 dias de 2025, segundo a Polícia Federal (PF), passaram mais de 800 mil estrangeiros pelas fronteiras gaúchas (Jornal do Comércio, edição de 05/02/2025). Eles têm presidente economista e sua moeda, o peso, foi a mais valorizada em 2024, com 44%. Já o real foi a mais desvalorizada entre as 27 principais. (Leila Krüger)