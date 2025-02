ERS-118 em Alvorada

Os, enfrentam diariamente uma enorme dificuldade para conseguir acessar a rodovia ERS-118. No local, é constante a ocorrência de acidentes devido à falta de sinalização (Jornal do Comércio, edição de 11/02/2025). Utilizo muito esta rodovia há anos, e a cada dia fica pior a situação no acesso para Alvorada. Deveria ser colocada uma simples sinaleira. Mas como o Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer-RS) não faz, as prefeituras por se tratar de rodovia estadual não podem fazer. Um absurdo, provocando acidentes e mortes. (Olemar Teixeira)

Dmae

Convido os pagadores de impostos de Porto Alegre a observarem o estado lamentável da calçada frontal do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), em toda a sua extensão, na rua 24 Outubro. Está nesta situação há muitos anos, tendo passado por várias administrações sem que nada fosse feito. São desníveis de toda ordem, como pedras soltas, etc, e muitas pessoas já se acidentaram neste movimentado local da Capital. (Adriano Ramos, Porto Alegre)

Serviço 156

A Secretaria Municipal de Transparência e Controladoria (SMTC) esclarece que compete à Central do Cidadão 156 apenas fazer a intermediação entre o cidadão e as diversas autarquias e secretarias da prefeitura de Porto Alegre, por meio do registro de protocolos, que são automaticamente direcionados ao órgão competente, via sistema. O 156 não é responsável pela execução do serviço solicitado. A prefeitura informa, ainda, que(JC, 14/02/2025) já foi encaminhada para as três áreas de fiscalização dentro de suas temáticas. A área da fiscalização comercial já foi atendida e outras duas devem ser realizadas nos próximos dias, conforme a fila de demandas existente. (Mônica Leal, secretária de Transparência e Controladoria)