Motoristas de Alvorada têm dificuldade de acessar a ERS 118

Os motoristas de Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, enfrentam diariamente uma enorme dificuldade para conseguir acessar a rodovia ERS-118. No local, é constante a ocorrência de acidentes devido à falta de sinalização no trecho.

A reportagem do Jornal do Comércio esteve na sexta-feira (7) no km 27, próximo do pórtico de entrada do município, e pode constatar o quanto é difícil e perigoso para os condutores cruzarem a ERS 118 no sentido a Sapucaia do Sul (BR-116) e Gravataí ou então para a ERS-40, em direção a Viamão. Até os pedestres se arriscam ao atravessar a ERS-118 porque a estrada é extremamente movimentada com fluxo intenso de carros e caminhões. No trecho, não existe passarela para a travessia de pedestres.

Durante as enchentes de maio do ano passado, a ERS-118 foi a estrada utilizada pelos motoristas para sair ou chegar a Porto Alegre. A ERS-118 tem ligação com os municípios de Sapucaia do Sul, pela BR-116, Gravataí e com a Freeway, com acesso pela BR-290.

Em nota, a Secretaria de Segurança e Mobilidade Urbana de Alvorada afirma que a construção do trevo seria uma alternativa de grande importância para quem circula no km 27 da ERS-118. Outra alternativa defendida pelo Executivo municipal seria a construção de um viaduto, principalmente levando em conta a duplicação da rodovia. Com relação à reivindicação dos motoristas de colocação de uma sinalização no trecho do km 27, a secretaria afirma que a responsabilidade é do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer).

Os motoristas que circulam na região reclamam dos perigos na travessia da ERS-118. João Viana, motorista e operador de retroescavadeira, afirma que a colocação de uma sinalização no trecho ajudaria na circulação da estrada. "É um salve-se quem puder para realizar a travessia da rodovia. Já presenciei diversos acidentes neste trecho", destaca. Morador do Jardim Aparecida, em Alvorada, o motorista de aplicativo Mohamadd Fanfa afirma que é preciso estar muito alerta para realizar a travessia.

"Já peguei dias de congestionamento no pórtico de Alvorada porque o fluxo de carros e caminhões na ERS-118 é muito intenso", comenta. Segundo Fanfa, o que existe hoje é uma rótula sem sinalização e muito perigosa para os motoristas.

Em nota, a Secretaria da Reconstrução Gaúcha informa que estão sendo feitos estudos que vão definir o volume de investimentos e obras necessárias na ERS-118, incluindo o acesso e saída do município de Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre. As obras na rodovia fazem parte do Bloco 1 que estão em fase final de análise.

A construção de um trevo ou até de um viaduto na rodovia dependerá da modelagem da futura concessão que está sendo revisada pela Secretaria em conjunto com o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O Bloco 1 é composto pelas estradas localizadas na Região Metropolitana de Porto Alegre, Litoral Norte e Serra.