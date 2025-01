atuação fraudulenta de médicos do Hospital Nossa Senhora da Conceição (HNSC), o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) Após investigação da Polícia Federal sobre a, que administra a instituição, informou que foram identificadas irregularidades envolvendo onze profissionais. Os mesmos foram desligados do HNSC (Jornal do Comércio, 15/01/2025). As administrações do serviço públicos deveriam ser administradas com mais eficiência e responsabilidade. Depois vêm os chapéus querendo privatizar, dai fica difícil defender, mesmo que o motivo seja por interesses próprios. (Angela Hilgert)

Hospital Conceição II

Perfeito, e deveria ser feito em todas as instituições públicas do País, inclusive na Câmara dos Deputados estaduais, federal e no Senado. (Rogério Korrêa)

Hélio Nascimento

O escolhido deste ano para receber a homenagem foi Hélio Nascimento A Associação dos Críticos de Cinema do Rio Grande do Sul (Accirs) elegeu os melhores do ano e entregou o prêmio Luís César Cozzatti, que reconhece filmes, projetos, instituições ou pessoas de destaque no cenário audiovisual gaúcho., colunista do Jornal do Comércio (Jornal do Comércio, Contracapa, 20/01/2025). Hélio Nascimento é e sempre foi o maior e melhor crítico de cinema do País, é um grande intelectual. Homenagem muito merecida. Pena que o cinema acabou. (Lise Vaz)

Clima

está em funcionamento o sistema de monitoramento e alerta para riscos climáticos em operação em Porto Alegre Desde 15 de janeiro. Os 10 totens, instalados em pontos das Ilhas dos Marinheiros e Pintada e em áreas próximas de arroios da Capital, realizam diferentes medições, como volume de chuva, velocidade e direção dos vento (Jornal do Comércio, 15/01/2025). Sim, porque chuvas virão e o rio Guaíba permanece igual com a nova ilha? A água da chuva achará um novo curso. (Ieda Dalcin)

Prédio do Daer

O mural na lateral do prédio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE) será removido (Site do JC, 14/01/2025). Como não houve planejamento, antes da pintura/arte, que teriam que restaurar o prédio? E o dinheiro que foi gasto pelas entidades que pagaram a pintura será restituído a eles? Falta planejamento nos órgãos públicos? (Lígia Fagundes Riesgo)

Prédio do Daer II

Façam a reforma, mas deixem essa parede com as pastilhas como estão, isso não afeta em nada a obra. (Alessandra Gondarte)