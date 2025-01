Um dos maiores murais de Porto Alegre será removido; entenda o motivo

Um dos mais conhecidos murais de Porto Alegre, localizado na lateral do prédio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) e da Procuradoria-Geral do Estado (PGE), na avenida Borges de Medeiros, será removido. A informação foi confirmada pela assessoria do Daer.

O motivo é que a pintura será removida por conta de uma reforma a ser feita na fachada do edifício. De acordo com o órgão, essa recuperação é de suma importância, pois o prédio é de 1972 e as pastilhas, localizadas na parede, precisam ser substituídas. Ainda segundo o Daer, a necessidade da substituição das pastilhas já era de conhecimento na época em que a pintura foi feita.

A reforma ainda não tem data marcada para iniciar, então por enquanto a arte continuará intacta. Neste momento, o Daer ainda está trabalhando nas questões técnicas para permitir a reforma e, após, será feita a solicitação de recursos orçamentários.

A pintura, assinada pelos artistas Mona Caron e Mauro Neri e concluída em janeiro de 2022, tinha como prazo para ser incorporada ao patrimônio estadual até 31 de dezembro de 2024. No entanto, a medida de proteção não foi implementada.