Fraudes no ponto do Hospital Conceição

atuação fraudulenta de médicos do Hospital Nossa Senhora da Conceição Após meses de investigação da Polícia Federal sobre a, o GHC, que administra a instituição, informou o desligamento de 11 profissionais que chegavam à instituição, registravam a presença no ponto eletrônico através de digital e saíam para trabalhar em diferentes lugares (Jornal do Comércio, edição de 15/01/2025). As administrações dos serviços públicos deveriam ser feitas com mais eficiência e responsabilidade. Depois, quando querem privatizar, fica difícil defender, mesmo que o motivo seja por interesses próprios. (Ângela Hilgert)

Hospital Conceição II

Se procurar, tem muito mais fazendo de conta. (Hélio Casarotto)

Educação

programa Mais Professores, lançado nesta semana pelo governo federal, tem como base oferecer bolsas que estimulam estudantes de licenciatura e pedagogia a ingressarem e concluírem seus cursos, com o compromisso de lecionarem na rede pública de ensino (JC, 16/01/2025). Infelizmente é uma profissão desvalorizada financeiramente. (Alexandre Valli)

Educação II

Claro, pagam mal! Tudo para destruir a educação e formar uma massa de manobra fácil de manipulação e uma mão de obra barata. (Daniel Pereira D'Alascio)

Mural

Um dos mais conhecidos murais de Porto Alegre , localizado na lateral do prédio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem e da Procuradoria-Geral do Estado, na avenida Borges de Medeiros, será removido devido à reforma que o prédio passará (Site do JC, 14/01/2025). Um dos mais lindos! Lamentável sua retirada. (Alexander Prado Machado)

Mural II

As explicações não convencem. Poderiam reformar a fachada sem retirar a obra de arte. (Juracema Viegas)

Reportagem Cultural

Roque Jacoby é um raro exemplo de gestor político que ocupou a Secretaria da Cultura, tanto do RS quanto de Porto Alegre. Em seu livro de memórias, ele lembra sua trajetória (Reportagem Cultural, caderno Viver, JC, 05/05/2023). Trabalhei nas empresas do Roque Jacoby e foi um período excelente. Entre as várias tarefas que tínhamos, era responsável pela execução da feira do material escolar iniciada no ginásio tesourinha, muito trabalho e aprendizado. Bons tempos. Muito bom trabalhar com o Roque. (Alberto Francisco Lisboa da Silva)