Mais Professores é essencial para enfrentar a escassez de docentes, diz Secretária de Educação do RS

medida essencial e chega em boa hora para enfrentar a escassez de jovens interessados na profissão docente". A avaliação é da secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, ao ressaltar que é uma queda preocupante em comparação com épocas em que a docência era um sonho comum. "Reverter esse cenário requer não apenas salários e condições de trabalho dignos, mas também o reconhecimento do papel fundamental do professor na sociedade. A profissão docente é, hoje, uma das de menor procura pelos jovens", ressalta. "Como apenas 2,4% dos estudantes de Ensino Médio no Brasil expressam desejo em seguir a carreira de professor, o programa Mais Professores do governo federal é umae chega em boa hora para enfrentar a escassez de jovens interessados na profissão docente". A avaliação é da secretária estadual da Educação, Raquel Teixeira, ao ressaltar que é uma queda preocupante em comparação com épocas em que a docência era um sonho comum. "Reverter esse cenário requer não apenas salários e condições de trabalho dignos, mas também o reconhecimento do papel fundamental do professor na sociedade. A", ressalta.

Professor do Amanhã", comenta. A iniciativa, conforme a secretária, está em vigor há dois anos e já realizou seleções de professores, com bolsas de estudo em cursos de licenciatura.



• LEIA MAIS: Reajuste impacta mensalidade das escolas particulares do RS Segundo Raquel, o programa Mais Professores tem como base oferecer bolsas que estimulam estudantes de licenciatura e pedagogia a ingressarem e concluírem seus cursos, com o compromisso de lecionarem na rede pública de ensino. "No Rio Grande do Sul, adotamos uma abordagem similar que inclusive serviu de inspiração para o projeto do governo federal. Temos o programa estadualcomenta. A iniciativa, conforme a secretária, está em vigor há dois anos e já realizou seleções de professores, com bolsas de estudo em cursos de licenciatura.

Para a secretária da Educação, o professor, na verdade, é um profissional da ciência, que ajuda o aluno a desenvolver raciocínio lógico, pensamento crítico, a partir da base inicial de língua portuguesa e matemática, que são estruturantes da personalidade do estudante. "Espero que essa iniciativa, partindo do Ministério da Educação, estimule uma movimentação no Brasil inteiro em favor da valorização, reconhecimento e respeito a todos os professores", acrescenta.

Em novembro do ano passado, o governo do Estado lançou uma nova edição do programa Professor do Amanhã, com o oferecimento de 500 bolsas integrais em cursos de licenciatura. O investimento é de R$ 38,4 milhões até 2026. A iniciativa busca formar novos docentes e suprir as necessidades da rede estadual. As vagas são para os cursos de Letras (Língua Portuguesa), Matemática, Geografia e História.

A presidente do Cpers/Sindicato, Rosane Zan, destaca que uma das lutas da entidade é pela valorização salarial da carreira e por abertura de concurso público. "Existem estados e municípios que ainda não pagam o piso salarial. Isto é um fator que muitas vezes faz com que muitos jovens não queiram ser professor", destaca. Segundo Rosane, grande parte do salários dos professores da rede estadual nos últimos estão muito defasados. "Muita gente prefere hoje entrar para a rede municipal de ensino onde os salários são mais atrativos", afirma.

De acordo com a presidente do Cpers, enquanto não existir uma política de valorização salarial que realmente contemple o docente, ou seja, uma carreira atrativa tanto para entrar na rede estadual quanto para os municípios será difícil atrair os jovens para a carreira "A medida é louvável porque realmente existe uma queda da docência no Brasil e no Mundo. Ninguém mais quer ser professor e nós sabemos da importância dos docentes. A pandemia da Covid-19 mostrou a importância do docente", acrescenta.

Conforme Rosane, é necessário que estados e municípios tenham a valorização salarial como meta com o pagamento do piso salarial do magistério e a abertura de mais concursos públicos. "Na rede estadual do Rio Grande do Sul, 60% dos contratos são temporários. O concurso incentiva que os professores na rede estadual e municipal tenham segurança na carreira", ressalta.