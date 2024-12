Jornal do Comércio, edição de 27/12/2024 Referência no judô brasileiro e mundial, a gaúcha Mayra Aguiar anunciou, na quinta-feira, dia 26, a sua aposentadoria dos tatames. Aos 33 anos, a judoca encerra uma carreira recheada de conquistas, com destaque para os três campeonatos mundiais e as três medalhas olímpicas (). A maior judoca da história do Brasil, foi um privilégio vê-la competir. (Eduardo Teixeira).

Site JC, 24/12/2024 Em artigo, o Avaliador do Inep e Sócio da Somos Young, Rodrigo Bouyer, aponta a necessidade urgente de que o Ensino Superior brasileiro passe por uma profunda transformação, com menos tecnicidade, que reflita mais a sociedade e que invista e inovação (). Não precisamos de tantos diplomados em escolas superiores, mas sim de escolas técnicas de alta qualidade para formar pessoas técnicas para o mercado de trabalho. (J. Cardoso)

caderno GeraçãoE, JC, 26/12/2024 A primeira loja física da Allcatrazes, marca voltada a velejadores e esportistas, foi inaugurada em dezembro no Veleiros do Sul. Conhecida por seus produtos como mochilas impermeáveis, a Allcatrazes se uniu à Equinautic, empresa de equipamentos náuticos com quase 40 anos de mercado, para lançar a operação (). Duas marcas incríveis se unindo. O sucesso está garantido. (Maria Arminda Peduzzi Protskof)

site GeraçãoE, 27/12/2024 Fundado em 2019, o Pão do Jão cresceu durante a pandemia de Covid-19, vendendo pães pela internet. Em 2021, abriu seu primeiro ponto físico no Bom Fim. Três anos depois, devido à crescente demanda do negócio, os empreendedores viram a necessidade de um espaço maior (). Um pão maravilhoso. Todos os produtos com excelente qualidade. Sou cliente e super indico. (Luciane Echevarria)